Concerti Napoli ad aprile 2025: grandi artisti, biglietti e date da segnare subito

Tanta bella musica in città anche nel mese di Aprile 2025 con tanti concerti ed eventi da non perdere nei teatri napoletani in attesa dei grandi raduni estivi negli stadi e all’aperto

Napoli sempre più città della musica con tanti concerti da non perdere di grandi artisti italiani e internazionali. Sarà un’estate da non perdere in città con tanti grandi concerti come quelli allo stadio Maradona che vedranno solo a giugno grandi raduni live con Gigi D’Alessio, Luche’, Sfera Ebbasta, Marracash, Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. In attesa di questi grandi concerti vi segnaliamo quelli da non perdere per il mese di Aprile 2025. I prezzi esposti sono indicativi e i ticket di molti concerti sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita come TicketOne, VivaTicket ecc

I migliori concerti di Aprile 2025 a Napoli

4 APRILE – CAPONE E BUNGT E BANGT – TEATRO TRIANON VIVIANI prezzi da 15 a 20 euro – biglietti disponibili su VivaTicket

4 APRILE – SERGIO CAPUTO TRIO – TEATRO SUMMARTE – Jazz e Baccala – prezzi da 35 euro

5 APRILE – SERGIO CAPUTO TRIO – TEATRO SUMMARTE – Jazz e Baccala – prezzi da 35 euro

5 APRILE – MARCO ROSINI TRIO “una canzone intorno al cuore” – TEATRO TRIANON prezzi da 15 a20 euro

9 APRILE – NEGRITA – CASA DELLA MUSICA – prezzi da 46 euro – biglietti disponibili su TicketOne

10 APRILE – NICOLAI – DI BATTISTA QUARTET – TEATRO ACACIA – prezzi da 16 a 32 euro

11 APRILE – SETTEMBRE – CASA DELLA MUSICA – prezzi da 19 a 26 euro – biglietti disponibili su TicketOne

12 APRILE – CANTO LIBERO OMAGGIO ALLE CANZONI DI BATTISTI & MOGOL – TEATRO ACACIA – prezzi da 25 a 35 euro – biglietti disponibili su TicketOne

13 APRILE – PAROLE DI FABER – Il Grande Tributo A Fabrizio De André – TEATRO ACACIA – prezzi da 25 euro

14 APRILE – ERMAL META Tour 2025 – TEATRO BELLINI – prezzi da 40 a 60 euro – biglietti disponibili su TicketOne

15 APRILE – ROBERTO VECCHIONI “Tra Il Silenzio E Il Tuono Tour ” – TEATRO AUGUSTEO – prezzi da 40 a 80 euro – disponibili su TicketOne

16 APRILE – EMMA – Auditorium Novecento

17 APRILE – SLF – TEATRO PALAPARTENOPE – prezzi da 30 a 40 euro – biglietti disponibili su TicketOne

18 APRILE – DENTE – Duel Club – prezzi da 20 euro – biglietti disponibili su TicketOne

23 APRILE – LUCIO CORSI – CASA DELLA MUSICA – prezzi da 25 euro – biglietti disponibili su TicketOne

24 APRILE – ERRY MARIANO – TEATRO TROISI – prezzi da 22 a 25 euro – biglietti disponibili su TicketOne

28 APRILE – EMILIANA CANTONE – TEATRO TROISI – prezzi da 26 a 32 euro – biglietti disponibili su TicketOne

30 APRILE – BLANDIZZI in concerto – TEATRO ACACIA – prezzi da 15 euro

30 APRILE – IL CIELO E PIENO DI STELLE – RICORDANDO PINO DANIELE prezzi da 25 euro

