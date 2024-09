Giro giro Napoli 2024: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Ph Facebook Teatro San Carlo

Il programma da settembre a dicembre 2024 delle tantissime visite guidate gratuite di sabato per raccontare ai bambini la città. Visite e ingressi gratuiti su prenotazione obbligatoria Un evento per raccontare ai bambini la bellezza della città di Napoli.

Continua fino a dicembre la bella iniziativa che prevede a Napoli tante visite guidate gratuite per bambini nei monumenti cittadini. Tutti i sabati dal 22 giugno al 28 dicembre 2024 continuerà Giro giro Napoli, un evento organizzato dal Comune di Napoli che propone 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani.

“Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” è curato da Le Nuvole che organizza fino a dicembre un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Ogni sabato, fino a dicembre 2024, saranno 4 i siti visitabili e 2 i turni per i quali sarà possibile prenotarsi, scegliendo tra gli itinerari in programma, tutti a partecipazione gratuita.

Gli storici dell’arte de Le Nuvole trasformeranno ogni visita in un vero e proprio viaggio alla scoperta della nostra città, tra chiese e castelli, collezioni di musei delle scienze e pinacoteche, tesori d’arte e meraviglie dell’artigianato, panorami e vicoli che custodiscono un mondo pieno di storie e leggende.Un bella iniziativa per bambini che, effettueranno 25 viaggi nel vasto universo del nostro patrimonio culturale.

“Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” – I tanti siti monumentali visitabili

Ecco le tante bellezze di Napoli che saranno “scoperte” con le visite guidate gratuite: l’Archivio di Stato di Napoli, l’Archivio storico del Banco di Napoli – IlCartastorie, Castel Sant’Elmo e Museo del ‘900, il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche (Real museo di Mineralogico, museo di Zoologia, museo di Antropologia, museo di Paleontologia, museo di Fisica), la Certosa e Museo nazionale di San Martino, la Chiesa San Francesco delle Monache/Domus Ars, la Chiesa di San Severo al Pendino, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, la Città della Scienza, la Fondazione Antonio Morra Greco, il Castel Nuovo, il MOArt-Museo Orafo e Artigianato, il Museo della Ceramica Duca di Martina-Villa Floridiana, il Museo di Napoli-Collezione Bonelli, il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortez e Museo delle Carrozze, il Museodivino, l’Ospedale delle Bambole, il Palazzo Reale di Napoli, il Parco e Tomba di Virgilio, il Pio Monte della Misericordia.

“Giro giro Napoli” – Le visite di settembre 2024

sabato 7 ore 10.30 e 12.00

MOArt – Museo Orafo e Artigianato

Palazzo Reale di Napoli

Real Museo Mineralogico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Fisica* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

sabato 14 ore 10.30 e 12.00

Museo della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana

Museo di Antropologia* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo Zoologico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Chiesa di San Severo al Pendino

sabato 21 ore 10.30 e 12.00

Pio Monte della Misericordia (ore 10.30 e 15.30)

Parco e tomba di Virgilio

Castel Nuovo

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

sabato 28 ore 10.30 e 12.00

Chiesa San Francesco delle Monache

Ospedale delle Bambole

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortez e Museo delle Carrozze

Fondazione Antonio Morra Greco

“Giro giro Napoli” – Le visite di Ottobre 2024

sabato 5 ore 10.30 e 12.00

Archivio di Stato di Napoli

Parco e Tomba di Virgilio

Museo di Fisica* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Paleontologia – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

sabato 12 ore 10.30 e 12.00

Museodivino*

Museo di Antropologia* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo Zoologico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Napoli – collezione Bonelli

sabato 19 ore 10.30 e 12.00

MOArt – Museo Orafo e Artigianato

Real Museo Mineralogico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Paleontologia – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

sabato 26 ore 10.30 e 12.00

Museo della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana

Museo dello Scudillo* (dai 10 anni – ore 10 e 11.30)

Castel Nuovo

Chiesa di San Severo al Pendino

“Giro giro Napoli” – Le visite di Novembre 2024

sabato 2 ore 10.30 e 12.00

Certosa e Museo di San Martino*

Castel Sant’Elmo e Museo del ‘900

Città della Scienza

il Cartastorie | Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

sabato 9 ore 10.30 e 12.00

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortez e Museo delle Carrozze

Fondazione Antonio Morra Greco

Real Museo Mineralogico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Fisica* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

sabato 16 ore 10.30 e 12.00

Ospedale delle Bambole

Pio Monte della Misericordia (ore 10.30-15.30)

Parco e Tomba di Virgilio

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

sabato 23 ore 10.30 e 12.00

Archivio di Stato di Napoli

Museo Zoologico* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Antropologia* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Napoli – collezione Bonelli

sabato 30 ore 10.30 e 12.00

Museodivino*

MOArt – Museo Orafo e Artigianato

Castel Sant’Elmo e Museo del ‘900

il Cartastorie | Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

“Giro giro Napoli” – Le visite di Dicembre 2024

sabato 7 ore 10.30 e 12.00

Museo della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana

Museo dello Scudillo* (dai 10 anni – ore 10 e 11.30)

Museo di Paleontologia – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Museo di Fisica* – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

sabato 14 ore 10.30 e 12.00

Palazzo Reale di Napoli

Archivio di Stato di Napoli

Pio Monte della Misericordia (ore 10.30-15.30)

Fondazione Antonio Morra Greco

sabato 21 ore 10.30 e 12.00

Certosa e Museo di San Martino*

Castel Sant’Elmo e Museo del ‘900

Città della Scienza

Castel Nuovo

sabato 28 ore 10.30 e 12.00

Chiesa San Francesco delle Monache

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortez e Museo delle Carrozze

Parco e Tomba di Virgilio

Museo di Napoli – Collezione Bonelli

Giro giro Napoli. 100 viste guidate gratuite per bambini: come partecipare

I Percorsi Guidati sono per Bambini dai 6 Anni In Su

Le partecipazione è gratuita | la prenotazione è consigliata a arte@lenuvole.com

Verificare sempre se le visite che vi interessano si svolgono regolarmente poiché il programma completo è stato pubblicato nel mese di giugno 2024

l’* indica che il sito è parzialmente accessibile: il percorso di visita prevede scale o presenta irregolarità nella pavimentazione

L’ingresso ai siti e la partecipazione sono gratuiti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si consiglia la prenotazione (scrivere a arte@lenuvole.com specificando l’età dei partecipanti).

Maggiori informazioni – Giro giro Napoli. 100 viste guidate gratuite per bambini

