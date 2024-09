Street Food e Musica a San Gennarello in Festa: Peppe Iodice, Gigi Finizio e Tanto Altro

Ph Facebook SAN Gennarello IN FESTA OfficialPage

Quattro belle serate di buon cibo e di grandi spettacoli a Ottaviano a San Gennarello di Ottaviano che diventerà il paradiso dello street food. Da non perdere i tanti spettacoli con grandi artisti

Grande festa a San Gennarello di Ottaviano con quattro serate da non perdere con lo Street Food Festival e poi spettacoli, musica, teatro, danza, cabaret e … tanto altro. Nei giorni 19, 20, 21 e 22 settembre 2014 in Piazza San Gennarello arriva l’edizione 2024 di San Gennarello in Festa.

Quattro belle serate di buon cibo e di grandi spettacoli con anche la presenza del Forum dei Giovani che animerà le serate con iniziative, progetti e tanta energia per rendere questa festa ancora più speciale. Una presenza importante che accoglierà gli ospiti a San Gennarello per vivere insieme questa grande festa all’insegna del buon cibo, della comunità e del divertimento!

Una grande festa per gli amanti del cibo di strada a San Gennarello di Ottaviano che dal 19 al 22 settembre 2024 diventerà il paradiso dello street food.

Non mancheranno Spettacoli musicali dal vivo per accompagnare le vostre degustazioni, dimostrazioni di cucina dal vivo con chef locali e ospiti speciali, area bambini con giochi e attività legate al mondo del cibo, degustazioni fino a tarda notte per festeggiare la fine di un evento indimenticabile.

San Gennarello in Festa 2024 – programma

Lo Street Food Festival inizia Giovedì 19 con quattro serate speciali:

Si inizia giovedì 19 settembre con il comico napoletano Peppe Iodice

Si continua venerdì 20 settembre con Gianluca Capozzi in concerto.

in concerto. Sabato 21 settembre ci sarà come ospite l’artista Gigi Finizio

La grande festa si conclude con i fuochi pirotecnici d’artista e con San Gennarello Sport City Day 2024 domenica 22 settembre dalle ore 08.30 fino al tardo pomeriggio.

Le quattro giornate saranno accompagnate da tanti altri eventi e dallo Street Food Festival sempre in Piazza San Gennarello di Ottaviano sempre ad ingresso libero

Maggiori informazioni – Street Food Festival

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.