4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 3 al 6 aprile 2025

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 3 al 6 aprile 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Tutti i giorni – A 35 metri di profondità, nel sottosuolo della città un viaggio dall’antica Neapolis

Nonostante le incertezze meteorologiche di questa primavera che talvolta sembra riportarci nell’inverno più freddo, il LAPIS Museum si conferma come destinazione ideale per le escursioni fuori porta e weekend culturali a Napoli, a dispetto di un tempo imprevedibile. A 35 metri di profondità lungo Via dei Tribunali, sotto le fondamenta della Basilica della Pietrasanta oggi nota proprio come LAPIS Museum, si apre un percorso sotterraneo che trasforma l’archeologia e la storia in un’esperienza narrativa coinvolgente. Il Museo dell’Acqua, e le sue antiche cisterne greco-romane e i cunicoli millenari sotto il Complesso sovrastante, costituiscono un autentico viaggio nel tempo attraverso la storia napoletana. Il percorso, valorizzato da un sapiente uso di tecnologie multimediali ed un impianto illuminotecnico, guida i visitatori dalle origini di Neapolis fino ai drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale. Tra le tappe più suggestive figurano la Sala della Luna, con il suo eterno plenilunio che evoca le radici pagane del complesso, e il Decumano Sommerso, testimonianza di come gli antichi acquedotti furono riconvertiti in rifugi durante i bombardamenti. L’offerta culturale si arricchisce ulteriormente con l’evento espositivo Impressionisti e la Parigi fin de siècle, curato dal critico Vittorio Sgarbi, visitabile fino al 27 aprile 2025. La mostra rappresenta un’occasione unica per ammirare opere di Monet, Degas, Manet, Renoir e Cézanne, provenienti da collezioni private raramente accessibili al pubblico. Da segnalare la promozione che consente ai visitatori della mostra degli Impressionisti di accedere al percorso sotterraneo con tariffa ridotta a 8 euro anziché 10. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con un calendario di visite guidate che prevede sei turni nei giorni feriali (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30) e cinque nei fine settimana (10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30). Per i periodi di maggiore affluenza, come ponti, festività e fine settimana, la prenotazione è vivamente consigliata, soprattutto in prossimità delle vacanze pasquali e i festivi. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 08119230565 (operativo dal lunedì al venerdì, 10:00-14:00, e sempre disponibile per messaggi WhatsApp) o scrivere a info@lapismuseum.com. In alternativa, i biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale senza costi aggiuntivi di prevendita. Un’esperienza culturale a tutto tondo attende i visitatori nel cuore sotterraneo di Napoli, ideale per riscoprire la storia millenaria della città. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 5 aprile – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2025 dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend di Sabato 5 aprile 2025 previste visite a: Palazzo Reale, Real Casa dell’Annunziata, Pio Monte della Misericordia, Castel Nuovo. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Le date di Giro giro Napoli

Sabato 5 e Domenica 6 – Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Nei weekend dall’ 8 marzo al 18 maggio si terrà a Napoli “Eduardo punto e da capo” una serie di performance itineranti con visite guidate per scoprire il San Ferdinando, con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo Eduardo L’iniziativa Eduardo punto e da capo è un bel viaggio che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori”, performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo. Prossime visite 22/03/2025 11:00 – 23/03/2025 11:00 Costo 10 euro a persona – Maggiori informazioni – Visite teatralizzate

Domenica 6 aprile – “La Collina in Fiore”: passeggiate guidate alla scoperta di Capodimonte

Anche domenica 6 aprile 2025 si terrà a Napoli l’evento “La Collina in Fiore – Capodimonte al Centro” che prevede otto passeggiate alla scoperta della grande bellezza della Collina di Capodimonte, per scoprire i paesaggi meravigliosi e l’autenticità della vita napoletana. Prossima visita 6 Aprile ore 10.15 – Marinella Di Martino in collaborazione con GenteGreen – A passeggio lungo la “collina allegra” di S. Maria degli Angeli alle Croci fino al Paradisiello. Scopriremo quanto sia bella la città da lassù e quanto sia vicina Capodimonte…tra antiche ville nobiliari e limoneti! Luogo di partenza: Via Foria angolo Via Michele Tenore WhatsApp 347 6355343 – gentegreenaps@gmail.com Contributo associativo Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post La Collina in Fiore

