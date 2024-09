4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 19 al 22 settembre 2024

© Napoli da Vivere

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 19 al 22 settembre 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel cuore del centro storico di Napoli il LAPIS Museum, un incredibile itinerario sotterraneo

Sotto il basolato del centro storico di Napoli, a due passi da San Gregorio Armeno, una delle strade più iconiche della città, si apre un mondo sotterraneo che svela la storia più nascosta e affascinante del capoluogo campano: il LAPIS Museum. Questo incredibile itinerario parte dalle profondità della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, un maestoso complesso del XVII secolo progettato dal celebre architetto Cosimo Fanzago. Il vero tesoro, però, si trova sotto terra, tra cunicoli e cisterne che risalgono all’epoca greco-romana. Parliamo dell’antico acquedotto della Bolla, una meraviglia dell’ingegneria romana che ha rifornito Napoli per oltre 2000 anni, fino alla fine dell’Ottocento. Grazie a un moderno Ascensore Archeologico, il primo nel centro antico, i visitatori possono immergersi in questo labirinto sotterraneo, scendendo a 40 metri di profondità in pochi secondi per scoprire una Napoli segreta e millenaria. Il percorso inizia con il Museo dell’Acqua, dove antiche cisterne rivivono grazie a un’illuminazione suggestiva e ai ruscellamenti che rievocano l’antico scorrere delle acque, un tempo vitali per la città. L’ABC Napoli, l’azienda che oggi gestisce il servizio idrico della città, ha infatti collaborato per restituire a questi luoghi la loro originaria funzione, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce passato e presente. Proseguendo lungo il percorso, si arriva al Decumano Sommerso, una sezione sotterranea del Complesso utilizzata come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui, migliaia di napoletani trovarono riparo dai bombardamenti, e oggi quegli stessi spazi raccontano la loro storia attraverso installazioni multimediali coinvolgenti, che rievocano le atmosfere degli anni ‘40. Ogni visita al LAPIS Museum diventa così un viaggio nel tempo, tra storia antica e memoria recente, alla scoperta di una Napoli sconosciuta, nascosta sotto il livello delle strade. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con sei turni di visite guidate in settimana (alle 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30), e cinque turni di visita nel weekend (alle 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). La prenotazione, soprattutto nei weekend, durante i ponti e nei giorni festivi, è fortemente consigliata. È possibile riservare il proprio posto chiamando il numero 08119230565 dalle 10:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì, ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp o inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando il numero di persone, un cognome, il giorno e l’orario desiderati. In alternativa, per chi desidera acquistare direttamente i biglietti, può farlo sul sito ufficial e del Lapis Museum . Il LAPIS Museum è più di una semplice attrazione turistica: è un luogo dove la storia di Napoli, dall’antichità fino alla modernità, si intreccia in un’esperienza immersiva e indimenticabile. Un viaggio sotterraneo che svela l’anima più profonda della città.

Partenze visite guidate: Lunedì-venerdì : 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30 – Sabato-domenica : 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

: – : Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni.

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Da Giovedì 19 a domenica 22 settembre – visite gratuite “Vedi Napoli d’estate e poi torni”

Dal 4 luglio al 27 settembre 2024 si terranno a Napoli ben 78 visite guidate gratuite ai luoghi più belli della città con prenotazione sulla piattaforma eventbrite. Le visite guidate gratuite verranno proposte in 10 itinerari guidati dedicati all’acqua e al mare e sono divisi in 3 grandi aree tematiche: “Acquajuò, l’acqua è fresca?” a cura e con la partecipazione dello scrittore e divulgatore Amedeo Colella, “La storia dell’acqua a Napoli” in collaborazione con Acli Beni Culturali e poi “Napoli dal Mare” visite in gommone e in barca a vela in collaborazione con l’associazione onlus Jonathan. Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

Giovedì 19 settembre

Tour 1 – h 17:00 \ 5:00 pm start: via Partenope, di fronte all’Hotel Vesuvio

Venerdì 20 settembre

Tour 6 – h 9:30 \ 9:30 am start: Centrale del Caffè, piazza Garibaldi n.134

Tour 2 – h 10:00 \ 10:00 am start: Chalet Ninetta, Giardini del Molosiglio

Tour 10 – h 17:30 \ 5:30 pm start: Campanile della Pietrasanta

Sabato 21 settembre

Tour 7 – h 9:30 \ 9:30 am start: piazza Dante, ingresso Convitto Nazionale

Domenica 22 settembre

Tour 8 – h 9:30 \ 9:30 am start: piazza Bovio, ingresso Camera di Commercio

Le visite sono gratuite con prenotazione sulla piattaforma eventbrite Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: visite guidate gratuite “Vedi Napoli d’estate e poi torni”

Sabato 14 settembre – Visite guidate gratuite al Teatro romano di Neapolis

Fino a gennaio 2025 a Napoli sarà possibile effettuare interessantissime visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come il Teatro romano dell’Anticaglia, che torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite si terranno di sabato e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria . La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa. La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

sabato 21 settembre 2024

Le visite sono gratuite con prenotazione sulla piattaforma eventbrite Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: Visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia

Sabato 21 settembre – Giro giro Napoli viste guidate gratuite per bambini nei monumenti napoletani

Continua la bella iniziativa del Comune di Napoli che prevede, tutti i sabati dal 22 giugno al 28 dicembre 2024 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. L’evento si chiama “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” e prevede un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

sabato 21 settembre ore 10.30 e 12.00

Pio Monte della Misericordia (ore 10.30 e 15.30)

Parco e tomba di Virgilio

Castel Nuovo

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: visite guidate gratuite. “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” Giro giro Napoli

