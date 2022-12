Natale lungo il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico di Napoli

Ph Lapis Museum

Aperture straordinarie per le festività natalizie nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori

In via dei Tribunali a Napoli, il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, nel Centro storico patrimonio Unesco, oggi nota come LAPIS Museum, è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 e durante le festività natalizie ci saranno anche delle aperture straordinarie. Napoletani e turisti potranno visitare il Museo dell’Acqua e il Decumano Sommerso, nel pieno centro storico della città, anche nei giorni 24, 25 e 26 dicembre 2022.

Ritornano le grandi folle per Natale: sono attesi infatti circa un milione di turisti che animeranno le strade partenopee per scoprire l’enogastronomia locale, le bellezze storico-artistiche, le tradizioni, come l’arte presepiale della vicina San Gregorio Armeno.

Lo straordinario percorso sotterraneo sotto il decumano maggiore di Napoli

Per chi desidera vedere la città in maniera diversa, il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è la scelta ideale per vivere la Napoli più vera e le radici dell’Antica Neapolis. Antiche cisterne di origine greca divenute parte dell’acquedotto romano sono oggi cuore pulsante di un itinerario profondo 40 metri e lungo 2000 anni.

Tra le meraviglie la Sala della Luna, con un plenilunio infinito, la Sala dei racconti, con gli ologrammi di Gennaro e Michela che raccontano la vita negli anni ’40. A chiudere idealmente la storia, la Sala dei bombardamenti, rievocazione dei momenti vissuti dalla città durante la Seconda guerra mondiale, che lascia i visitatori con un auspicato messaggio di speranza e di pace.

Lapis Museum – orari aperture straordinarie

24 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 – orari visite accompagnate: 30 – 12.30 – 14.30

25 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – orari visite accompagnate: 30 – 16.30 – 18.30

26 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – orari visite accompagnate: 30 – 12.30 – 16.30 – 18.30

Facile prenotare attraverso un messaggio WhatsApp al numero 08119230565 (sempre attivo) oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nome, il numero di persone e il giorno e l’orario prescelto.

Prezzi biglietti – ticket price:

Intero: 10 €

Ridotto Gruppo (Almeno 10 Persone): 8€ A Persona

Ridotto Ragazzi (6-18 Anni): 6€

Gratuito 0-6 Anni

Speciale Famiglia 2+1 (Ragazzo Fino A 18 Anni): 20€

Speciale Famiglia 2+2 (Ragazzi Fino A 18 Anni): 25€

Speciale Famiglia 2+3 (Ragazzi Fino A 18 Anni): 30€

Per chi preferisce acquistare direttamente il proprio titolo d’ingresso, può farlo sul sito ufficiale del Lapis Museum

