Madre door-to-door: il Museo Madre porta l’arte a domicilio

Il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli presenterà un ricco programma digitale con tanti inediti e performance, mostre e tanto altro

Il Madre, il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli aderisce alla campagna nazionale #iorestoacasa e presenta Madre door-to-door, un programma digitale che verrà articolato in tre filoni principali che potremo trovare sul sito dei Museo e sui canali social del museo.

Seguendolo potremo avere l’arte al nostro domicilio con performance, mostre e tanto altro per continuare a seguire il Museo napoletano.

Madre door-to-door le sezioni disponibili

I tre filoni principali di Madre door-to-door sono i seguenti e riguardano degli inediti, cioè dei contenuti mai presentati in occasioni di eventi o mostre, con immagini e contenuti speciali o collezioni visibili on line.

Un programma ampio e interessante che si svilupperà giorno per giorno per restare al nostro domicilio non abbandonando la cultura.

si tratta di contenuti mai presentati prima che diventano, con la loro pubblicazione temporanea, dei veri e propri eventi digitali. Si parte domenica 15 marzo, alle ore 11.30, con la presentazione per la prima volta in esclusiva della video-opera The Floating Grace, creazione originale firmata dal coreografo ucraino Vadim Steine prodotta dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee in occasione del percorso espositivo Robert Mapplethorpe. Coreografia per una mostra. IN SITE…La mostra – ci saranno Clip video, immagini e contenuti speciali raccontano la grande retrospettiva I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970, in corso al Madre. Perché ci sono molti modi per visitare una mostra, e alcuni sono… a portata di divano!

Il programma di Madre door-to-door si trova sul sito del museo, in costante aggiornamento, ed è disponibile anche cliccando qui