Convivio Armonico: concerti gratuiti di musica Napoletana del ‘700 nelle più belle chiese del centro storico di Napoli

Ben 18 appuntamenti gratuiti per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci farà ascoltare la grande musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli come la Basilica di S. Francesco di Paola, o nella chiesa di S. Caterina a Formiello, in quella di S. Orsola a Chiaia e a S. Maria di Costantinopoli

Riparte dal 3 ottobre al 30 dicembre 2020 l’edizione 2020 di Convivio Armonico la rassegna di concerti organizzata da Area Arte Associazione giunta quest’anno alla XIX edizione.

Tanti e interessanti concerti indirizzati alla riscoperta della musica Napoletana del ‘700, tra l’antico repertorio della Scuola Napoletana e opere di compositori campani con un ricco programma di incontri gratuiti in splendide chiese del centro storico di Napoli.

Organizzato a cicli di concerti con Suoni in Basilica, Suoni nei Luoghi Sacri e Musica nel Corpo di Napoli la manifestazione di Convivio Armonico ci consente di ascoltare la grande musica nelle chiese più belle di Napoli come nella Basilica di S. Francesco di Paola, in quella di S. Caterina a Formiello, di S. Orsola a Chiaia e di S. Maria di Costantinopoli e, da quest’anno, anche in quelle delle provincie campane.

Alcuni concerti si terranno infatti nell’Abbazia-Santuario Maria SS. di Casaluce (Ce) e nella Collegiata di S. Giovanni Battista di Carife (Av) ma anche in spazi di cultura atipici come il Museum di Piazzetta Nilo.

Tanta musica straordinaria e gratuita divisa in progetti

Convivio Armonico è un progetto musicale che si articola su 18 appuntamenti gratuiti divisi in cinque cicli di progetti: “Concerti della Sacrestia Papale”, “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa”, “Di Fiato/Di Corde”, il ciclo “I Giovani e la Musica” ed il ciclo “La voce dell’Organo”.

La direzione artistica dell’evento è affidata ai Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, docente presso il Conservatorio “N. Sala” di Benevento, che daranno spazio a recuperi di partiture dal Settecento Napoletano continuando anche a valorizzare il repertorio contemporaneo di compositori campani e dando spazio a valenti strumentisti.

Un programma bello e interessante che porterà anche alla riscoperta di organi storici di alcune chiese monumentali nonché alla presentazione di pubblicazioni discografiche inedite sulla musica strumentale del ‘600 e ‘700 Napoletano e italiana.

Tutti i concerti seguiranno le normative vigenti di sicurezza con controllo della temperatura, distanziamento, mascherina obbligatoria, igienizzazioni mani, percorsi obbligati ecc. Ingresso libero con posti limitati e prenotazione personale obbligatoria a associazioneareaarte@libero.it – attendere mail di conferma.

Convivio Armonico – Programma generale

Suoni nei Luoghi Sacri – Sabato 3 ottobre – ore 19.15 – Chiesa di S. Caterina a Formiello – Piazza Enrico de Nicola – Napoli “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” / “La voce dell’Organo” Il ’600 strumentale fra Italia e Austria

Chiesa di S. Caterina a Formiello – Piazza Enrico de Nicola – Napoli “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” / “La voce dell’Organo” Il ’600 strumentale fra Italia e Austria Suoni nei Luoghi Sacri – Domenica 4 ottobre – ore 19.15 – Chiesa dell’Immacolata – Piazza Immacolata – Napoli “I Giovani e la Musica” / “La voce dell’Organo” Giuseppe Rigliaco, organo

Chiesa dell’Immacolata – Piazza Immacolata – Napoli “I Giovani e la Musica” / “La voce dell’Organo” Giuseppe Rigliaco, organo Suoni nei Luoghi Sacri – Sabato 10 ottobre – ore 19.15 – Chiesa di S. Caterina a Formiello – Piazza Enrico de Nicola – Napoli – “Di Fiato/Di Corde” – Intrecci Armonici

Chiesa di S. Caterina a Formiello – Piazza Enrico de Nicola – Napoli – “Di Fiato/Di Corde” – Intrecci Armonici S uoni nei Luoghi Sacri – Sabato 17 ottobre – ore 19.15 Chiesa di S. Orsola a Chiaia – Via Chiaia – Napoli “La voce dell’Organo”

Chiesa di S. Orsola a Chiaia – Via Chiaia – Napoli “La voce dell’Organo” Suoni nei Luoghi Sacri – Domenica 18 ottobre – ore 19.15 – Chiesa dell’Immacolata – Piazza Immacolata – Napoli – “La voce dell’Organo” Rosa Montano, mezzosoprano / Mauro Castaldo, organo

Chiesa dell’Immacolata – Piazza Immacolata – Napoli – “La voce dell’Organo” Rosa Montano, mezzosoprano / Mauro Castaldo, organo Suoni in Basilica / I Concerti della Sacrestia Papale – Sabato 24 ottobre ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Piazza del Plebiscito Napoli – “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” Dueinduo

Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Piazza del Plebiscito Napoli – “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” Dueinduo Suoni nei Luoghi Sacri – Domenica 25 ottobre ore 19.15 – Chiesa dell’Immacolata – Piazza Immacolata – Napoli – “La voce dell’Organo” – Antonio Varriano organo

Chiesa dell’Immacolata – Piazza Immacolata – Napoli – “La voce dell’Organo” – Antonio Varriano organo Suoni in Basilica / I Concerti della Sacrestia Papale – Sabato 31 ottobre – ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Piazza del Plebiscito Napoli – “Di Fiato/Di Corde” “The 1685 Generation: Haendel, Bach, Scarlatti”

Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Piazza del Plebiscito Napoli – “Di Fiato/Di Corde” “The 1685 Generation: Haendel, Bach, Scarlatti” Suoni nei Luoghi Sacri – Domenica 1 novembre – ore 19.15 – Abbazia-Santuario Maria SS. di Casaluce – Piazza Castello – Casaluce (Ce) – Progetto “La voce dell’Organo” – Vincenzo Di Ianni organo

Abbazia-Santuario Maria SS. di Casaluce – Piazza Castello – Casaluce (Ce) – Progetto “La voce dell’Organo” – Vincenzo Di Ianni organo Suoni nei Luoghi Sacri – Venerdì 6 novembre – ore 19.30 – Chiesa S. Maria di Costantinopoli – Via S. Maria di Costantinopoli 126 – Napoli – Progetto “I Giovani e la Musica” – “Di Fiato/Di Corde” – Trio Sophia

Chiesa S. Maria di Costantinopoli – Via S. Maria di Costantinopoli 126 – Napoli – Progetto “I Giovani e la Musica” – “Di Fiato/Di Corde” – Trio Sophia Suoni nei Luoghi Sacri – Domenica 8 novembre – ore 19.15 – Collegiata di S. Giovanni Battista– Carife (Av) “I Giovani e la Musica” / “La voce dell’Organo” – Olga Kopeikina soprano / Giuseppe Rigliaco organo

Collegiata di S. Giovanni Battista– Carife (Av) “I Giovani e la Musica” / “La voce dell’Organo” – Olga Kopeikina soprano / Giuseppe Rigliaco organo Suoni in Basilica / I Concerti della Sacrestia Papale – Domenica 15 novembre – ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S.Francesco di Paola- Piazza del Plebiscito – Napoli – “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” – Ensemble “Le Musiche da Camera” con strumenti d’epoca

Basilica Reale e Pontificia di S.Francesco di Paola- Piazza del Plebiscito – Napoli – “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” – Ensemble “Le Musiche da Camera” con strumenti d’epoca Suoni in Basilica / I Concerti della Sacrestia Papale – Sabato 28 novembre – ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S.Francesco di Paola Piazza del Plebiscito – Napoli – “I Giovani e la Musica” – “Heptagon Percussion Ensemble”

Basilica Reale e Pontificia di S.Francesco di Paola Piazza del Plebiscito – Napoli – “I Giovani e la Musica” – “Heptagon Percussion Ensemble” Suoni nei Luoghi Sacri – Sabato 5 dicembre ore 19.15 – Chiesa di S. Orsola a Chiaia – Via Chiaia – Napoli – “La voce dell’Organo” – Deh, Venitene pastori – La tradizione natalizia musicale tra repertorio colto e ispirazione popolare

Chiesa di S. Orsola a Chiaia – Via Chiaia – Napoli – “La voce dell’Organo” – Deh, Venitene pastori – La tradizione natalizia musicale tra repertorio colto e ispirazione popolare Suoni in Basilica / I Concerti della Sacrestia Papale – Domenica 6 dicembre ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola- Piazza del Plebiscito – Napoli – “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” – “La scuola napoletana a Parigi” – Ensemble Labirinto Armonico di Pescara

Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola- Piazza del Plebiscito – Napoli – “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” – “La scuola napoletana a Parigi” – Ensemble Labirinto Armonico di Pescara Musica nel Corpo di Napoli – Lunedì 7 dicembre ore 19.00 – Sala Armonia Cordium – Piazza Museo Nazionale 9 / 4 piano – Napoli – “I Giovani e la Musica”

Sala Armonia Cordium – Piazza Museo Nazionale 9 / 4 piano – Napoli – “I Giovani e la Musica” Suoni nei Luoghi Sacri – Domenica 13 dicembre ore 19.00 – Abbazia-Santuario Maria SS. di Casaluce – Piazza Castello – Casaluce (Ce) – “I Giovani e la Musica” / “La voce dell’Organo” I Solisti del Musica Minima Young Ensemble

Abbazia-Santuario Maria SS. di Casaluce – Piazza Castello – Casaluce (Ce) – “I Giovani e la Musica” / “La voce dell’Organo” I Solisti del Musica Minima Young Ensemble Suoni in Basilica / I Concerti della Sacrestia Papale – 29 dicembre ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S.Francesco di Paola- Piazza del Plebiscito Napoli – “Napoli Barocca – Maestri del ‘700 Napoletano” – Ensemble “Le Musiche da Camera” con strumenti d’epoca – In Nativitate Domini – Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700

Maggiori informazioni – Convivio Armonico – 347 2430342 – 345 8526889