MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano apre le porte il venerdì sera

Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano è uno spazio museale unico e straordinario tra i più all’avanguardia in Italia e offre al visitatore, attraverso un percorso virtuale e interattivo, una vera “immersione” nel passato facendo rivivere l’emozione del viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta della grande bellezza delle città romane di Pompei ed Ercolano prima dell’eruzione del 79 d.C.

Anche il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, a partire da Venerdì 2 ottobre 2020, effettuerà delle speciali aperture serali il venerdì che, di volta in volta saranno arricchite da eventi speciali.

Nei prossimi venerdì sarà possibile effettuare un’interessante visita del MAV dalle ore 18.00 alle ore 23.00, con ultimo ingresso alle 22.00. L’apertura del venerdì sera va ad affiancarsi ai tradizionali orari di visita del Museo del sabato e della domenica, in cui l’apertura è programmata dalle ore 11.00 alle ore 19.00, con ultimo ingresso alle ore 18.00, sempre con prenotazione obbligatoria, per poter garantire la piena sicurezza nel rispetto delle norme di distanziamento.

Rimane anche confermata l’iniziativa ”il MAV in esclusiva per te” che, sempre tramite prenotazione dedicata, offre la visita al museo in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, non solo nelle giornate di apertura del venerdì, del sabato e della domenica, ma anche nelle giornate di chiusura del lunedì, del martedì, del mercoledì e del giovedì. In questa occasione, per effettuare le visite in piena sicurezza si potranno concordare il giorno e l’orario alla prenotazione, per scaglionare le visite ogni ora.

Lo straordinario MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Il MAV, il Museo Archeologico Virtuale è situato a poche centinaia di metri dall’ingresso degli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, ed è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione, tra i più all’avanguardia in Italia.

Uno spazio museale unico e straordinario che, attraverso un percorso virtuale e interattivo, riesce a far rivivere al visitatore l’emozione del viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta, prima dell’eruzione del 79 d.C., della grande bellezza delle città romane di Pompei ed Ercolano.

Presso il MAV ci sono oltre settanta installazioni multimediali, tutte validate scientificamente, che “restituiscono” vita e splendore alle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, si dimostrano propedeutiche ad una reale scoperta di un mondo straordinario distrutto dall’eruzione del Vesuvio.

Il MAV è un riferimento nel territorio per i servizi digitali

La Fondazione CIVES – MAV, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano è un centro di eccellenza culturale e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione, tra i più all’avanguardia in Italia, e sta diventando un punto di riferimento al servizio della cultura campana. Una sua recente produzione è stata prodotta per l’inaugurazione del nuovo museo del Castello di Lettere, e ricostruisce, in modo virtuale, la storia e i cambiamenti della struttura fortificata a guardia dell’agro nocerino sarnese.

Anche nel nuovo Museo Archeologico di Stabiae, nella Reggia di Quisisana, a Castellammare di Stabia il MAV ha prodotto un video, con la voce narrante dell’attore stabiese Gianfelice Imparato, che celebra e racconta gli scavi del preside archeologo D’Orsi, introducendo i visitatori al percorso museale che, in quindici sale mette in mostra centinaia di reperti provenienti dalle ville dell’otium del territorio stabiano.

MAV, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano: prezzi, orari e date

Quando: Giorni e orari di apertura del mese di ottobre: Il Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00)- Il Sabato e la Domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00) L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del film sull’eruzione del Vesuvio.

MAV Via IV Novembre 44 – Ercolano (NA)– Prezzo biglietto: Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro.- Ingresso gratuito fino ai 6 anni e per i residenti nel Comune di Ercolano

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro.- Ingresso gratuito fino ai 6 anni e per i residenti nel Comune di Ercolano Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria solo online sul sito ufficiale MAV – MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE–informazioni Tel: 081 7776843 / 081 7776784

