Incontri con scrittori e autori sulle scale di Piazza Fuga al Vomero

Eventi liberi e in sicurezza all’aperto con scrittori e autori per le presentazioni dei loro libri fuori la libreria IoCiSto al Vomero a cui si può partecipare liberamente

Continuano anche per questa settimana all’aperto, gli appuntamenti al Vomero a Piazza Fuga, con scrittori e autori, tutti “in sicurezza” organizzati dalla Libreria IoCiSto.

Presentazioni di libri e incontri all’aperto in piazzetta e in piena sicurezza, con posti a sedere sulle scalette, limitati e distanziati, ogni settimana di pomeriggio alle 18:00 che vengono anche trasmessi in streaming in diretta sulla pagina facebook della libreria partecipata IoCiSto per chi non può esserci di persona.

Sempre autori e personaggi interessanti che dialogano con il pubblico presentando i loro ultimi lavori, come ad esempio, nell’ultima settimana Titti Marrone, Antonello Velardi, Pino Cotarelli, Guido Trombetti e Emanuele Cerullo, giusto per citare qualcuno degli intervenuti.

Incontri con gli scrittori da Iocisto al Vomero dal 21 al 26 settembre 2020

Lunedì 21 – Maria Rosaria Lanza e Mauro Maldonato presentano Lo sparanumeri, di e con Viviana Hutter

Martedì 22 – Carmen Pellegrino, Massimiliano Virgilio e il Gruppo di Lettura di IoCiSto presentano Malinverno, di e con Domenico Dara

Giovedì 24 – Gianni Improta e Massimiliano Gallo presentano La Juve nuoce alla salute, di e con Achilleugenio Lauro

Venerdì 25 – Claudia Migliore e Davide Estate presentano Ercolano, una storia antiracket, di e con Nino Daniele, Antonio Di Florio e Tano Grasso

Sabato 26 – Nadia Anselmi e Luca Palamara presentano Dieci dritte per essere viaggiatori, di e con Davide Berruti

Durante e dopo la diretta si può sempre prenotare e farvi spedire i libri a casa telefonando allo 081.5780421.

Maggiori informazioni – Libreria IoCiSto Napoli

Foto Facebook Iocisto

