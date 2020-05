Riapre lo straordinario Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana

Si riparte alla grande sui Monti Lattari. Riapre il Sentiero degli Dei, lo straordinario percorso di trekking che dalla frazione Bomerano di Agerola porta fino Positano tra panorami mozzafiato

Si inizia a ripartire in Costiera Amalfitana, in particolare per il trekking attraverso i magnifici sentieri della zona. Nel weekend le guide escursionistiche dei Monti Lattari ripartono con gli straordinari percorsi a piedi sul bellissimo Sentiero degli Dei tra Agerola e Positano.

Già durante la settimana si era svolta l’operazione Sentieri Sicuri che vedeva impegnati assieme Comune di Agerola, Pro Loco Agerola, le guide escursionistiche di Cartotrekking Escursioni Amalfi Coast e gli operatori ecologici in una grande attività di manutenzione e messa in sicurezza dei 4 sentieri più battuti.

Dopo il sentiero dei Tre Calli le operazioni di manutenzione hanno riguardato il Sentiero degli Dei ed a breve i sentieri Orrido di Pino e Valle delle Ferriere e su tutti verrà installata una nuova segnaletica Cai.

La riapertura del Sentiero degli Dei

Già riaperto il Sentiero degli Dei che è stato già percorso da centinaia di persone e per questo weekend ne sono previsti molti altri grazie ai percorsi organizzati dalle guide turistiche. Tanti appassionati di trekking che dovranno rispettare le rigide norme di sicurezza in vigore con distanze di sicurezza e mascherine obbligatorie.

Passeggiate straordinarie che dovranno essere compiute in sicurezza accompagnati da guide turistiche autorizzate nel rispetto delle normative in vigore.

Il Sentiero degli Dei è un percorso naturalistico che dura all’incirca 7 ore, lungo circa 9 chilometri, che parte da Agerola per terminare a Positano lungo una natura incontaminata