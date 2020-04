Tour Virtuale Esclusivo sui nuovi scavi di Pompei raccontato dal Direttore Osanna

© Napoli da Vivere

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna racconta i nuovi scavi di Pompei attraverso un video con uno straordinario Tour virtuale

Un bellissimo video che ci mostra le nuove scoperte effettuate a Pompei è stato pubblicato sul sito ufficiale del Parco Archeologico di Pompei.

Le parole del direttore del Parco Archeologico, Massimo Osanna, ci accompagnano in un viaggio eccezionale con il drone che vola sulla città antica e sui nuovi scavi alla scoperta delle domus ritrovate.

Vedremo le bellezze della casa del Giardino con gli splendidi affreschi del triclinio e il portico dipinto e poi la casa di Orione con le pitture di primo stile e lo straordinario mosaico di Orione, unico nel suo genere.

Il video ci mostra anche gli ambienti di vita quotidiana di queste domus dove sono stati rinvenuti anche i molti resti di donne e bambini che si erano rifugiati in alcune stanze delle case,

Dalle riprese aeree si comprende anche la quantità enorme di aree ancora da scoprire a Pompei, zone coperte da terra ma che sono la naturale continuazione della città in particolare lungo la via di Nola, che attraversa la Regio V, e che era una delle grandi arterie di Pompei. La strada attraversava una zona ricca di attività commerciali e di case sfarzose ma non di grandi dimensioni abitate da una classe media.

Le nuove scoperte nella Regio V di Pompei