Sere FAI d’Estate: Trekking al tramonto nella Baia di Ieranto

Ritornano, in sicurezza, le serate estive del FAI il Fondo Ambiente Italia, nei posti più belli della Penisola. In Campania ci saranno delle splendide passeggiate al tramonto nella Baia di Ieranto, la dimora delle sirene di fronte ai faraglioni di Capri

Anche in questa particolare estate il FAI, il Fondo Ambiente Italia, prolunga in tutta Italia l’orario di apertura di alcuni dei suoi straordinari luoghi, per far visitare in tutta sicurezza gli straordinari Beni del FAI fino a tarda sera, in un’atmosfera speciale a contatto con la natura.

In Campania e vicino Napoli, il FAI aprirà, in alcune sere fino a fine Agosto, la straordinaria Baia di Ieranto che si trova a Massa Lubrense sulla costiera sorrentina.

Le visite alla Baia si terranno fino a Sabato, 29 Agosto 2020 ed in particolare nei giorni 12. 13, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Agosto 2020 con partenza alle ore 17.

Le straordinarie visite serali alla Baia di Ieranto

Le visite serali si svolgeranno lungo un percorso in quota tra Monte San Costanzo e Monte Croce, assieme a delle guide ambientali AIGAE e ci consentiranno di scoprire un angolo incontaminato della penisola sorrentina e do godere dello splendido panorama al tramonto da uno dei punti panoramici più spettacolari della costiera.

La Baia di Ieranto si trova davanti ai faraglioni di Capri e, al tramonto, si gode uno scenario naturale di incomparabile bellezza. Lungo un percorso in quota, tra San Costanzo e Croce, si scoprirà un angolo incontaminato della penisola sorrentina dove ci sono ben tre aree naturali protette e si ammirerà il tramonto da uno dei punti panoramici e spettacolari della Penisola Sorrentina.

I partecipanti godranno di una vista mozzafiato a 360 gradi tra i golfi di Napoli e Salerno, con un punto di vista privilegiato sull’isola di Capri che è vicina terraferma con un affaccio dall’alto sull’abitato di Nerano, la spiaggia di Marina del Cantone e i 30 km di costa dell’Area Marina Protetta ‘Punta Campanella’.

Come partecipare al Trekking al tramonto nella Baia di Ieranto

Le passeggiate serali alla Baia si terranno nei giorni 12. 13, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Agosto 2020 con partenza alle ore 17.

L’escursione si svolgerà lungo un percorso con livello di difficoltà E (dislivello massimo di 100 metri ma con presenza di tratti esposti) e avrà una durata di 3 ore. Si consiglia la partecipazione ai soli adulti. Come equipaggiamento si richiedono: scarpe da trekking, acqua, giacca a vento, mascherina e gel igienizzante per le mani.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale o dal link alla fine del post e i biglietti costano € 22 per l’ingresso normale o per Iscritti FAI e per residenti nei Comuni della Penisola Sorrentina (Vico Equense , Meta, Piana di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense) € 18.

Alla Baia di Ieranto si arriva dalla frazione di Termini, nel Comune di Massa Lubrense, a piedi (20 minuti) o in auto: imboccare Via Campanella e poi a sinistra, Via del Monte. Punto di raduno: area di parcheggio, presso la pineta della Sella del San Costanzo. Presentarsi al punto d’incontro 20 min prima. La Baia di trova in Via Ieranto, 6 a Massa Lubrense (NA) – info 335 8410253 – faiieranto@fondoambiente.it

Informazioni e prenotazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata