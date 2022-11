Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana dal 18 al 20 novembre 2022 con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Eventi da non perdere nel prossimo weekend a Napoli

Napoli Sacra: eventi e visite guidate gratuite a Napoli

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 un’altra bella rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. Tra gli eventi del We: “Una Santa e i suoi luoghi. I Quartieri Spagnoli” – visita guidata giovedì 17 novembre /Gaetano Veneziano – Lectiones con la Cappella Neapolitana nella Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova – concerto 18 novembre Napoli Sacra

Neapolitan Gipsy Jazz alla Galleria Borbonica di Napoli

Sabato 19 novembre 2022 nei meandri della splendida Galleria Borbonica di Napoli si terrà un concerto da non perdere della Quartieri Jazz di Mario Romano, con visita guidata alla straordinaria Galleria Borbonica. Neapolitan Gipsy Jazz alla Galleria Borbonica

La Festa dell’Albero al Real Orto botanico di Napoli

Nei giorni di sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 si terrà Napoli la XII edizione della Festa dell’Albero che sarà ospitata nello splendido Real Orto botanico dell’Università Federico II in via Foria con eventi e concerti gratuiti La Festa dell’Albero

Aperture serali il sabato a Palazzo Reale a soli 2 euro

Nei mesi di ottobre e novembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli aprirà alcune sere del sabato ai visitatori dalle ore 20:00 alle 23:00, con ticket dal costo ridotto di soli 2 euro. Prossima apertura 19 novembre 2022. “Un sabato da re”

Giornata speciale dedicata ai bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Un giorno intero dedicato ai bambini nello splendido sito di Pietrarsa Domenica 20 novembre. Nel bellissimo museo ci saranno delle belle attività per bambini e l’ingresso sarà gratuito fino a 14 anni non compiuti. Per ogni adulto pagante, potranno accedere due minori di 14 anni non compiuti. Giornata speciale a Pietrarsa

Bedroom Pop’ concerto di A Smile from Godzilla’ a San Domenico Maggiore

Bedroom Pop’ è il concerto conclusivo del nuovo appuntamento internazionale ‘Play On! Naples Creative Festival’ e si terrà sabato 19 novembre 2022 a San Domenico Maggiore con anche evento di danza e mostre d’arte. A Smile from Godzilla’ a San Domenico Maggiore

A Napoli apre un punto vendita con le eccellenze dello chef Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo, il grande chef con stelle Michelin, ha aperto un punto vendita a Napoli per i suoi straordinari prodotti, scegliendo gli spazi della stazione di Napoli Centrale dove troveremo tantissime bontà, in particolare natalizie, prodotte nei suoi laboratori artigianali. A Napoli apre Cannavacciuolo

Aperture serali con ingresso a 2 euro nel Museo di Capodimonte

Fino al 17 dicembre 2022 nel bellissimo Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli ci saranno delle speciali aperture serali con ingresso a soli 2 euro. Prossima 18 novembre Aperture serali a Capodimonte

Friday Jazz a Napoli, nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

Friday Jazz” è un bell’evento che si terrà venerdì 18 novembre 2022: un concerto e tre mostre a San Domenico Maggiore per una serata speciale che verrà replicata anche a Madrid ed a Tirana Friday Jazz a Napoli

DeGusta lo street Food con i sapori e le tipicità della Tradizione nel centro di Napoli

Si terrà dal 14 al 19 Novembre 2022, nel centro di Napoli, in Via Diaz nei pressi della stazione della Metro “Toledo”, il nuovo appuntamento con DeGusta la festa dello Street Food che stavolta sarà dedicata ai sapori e alle tipicità della Tradizione delle nostre terre. DeGusta lo street Food nel centro di Napoli

Giorgio Panariello con “La Favola Mia” al Teatro Augusteo

Giorgio Panariello arriverà anche a Napoli il 21 novembre 2022 al Teatro Augusteo per uno spettacolo da non perdere. Un grande tour e tanti successi nelle principali città italiane per “La Favola Mia”. Giorgio Panariello al Teatro Augusteo

Il Teatro cerca Casa: al via gli spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

Iniziano a Napoli gli spettacoli della nuova stagione de Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti negli appartamenti privati. Previsti 15 nuovi spettacoli, 5 eventi e 4 ritorni. Prossimo 21 novembre Il Teatro cerca Casa

Nel centro di Napoli torna la Festa del Cioccolato artigianale

Si terrà dal 18 al 20 novembre 2022 in piazza Salvo d’Acquisto, l’ex piazza Carità, a Napoli la Festa del Cioccolato artigianale organizzata dall’Associazione Cioccolatieri Choco Amore. la Festa del Cioccolato artigianale

Edoardo Bennato in concerto al Teatro Augusteo di Napoli

Edoardo Bennato, sarà di nuovo in concerto a Napoli, martedì 13 dicembre 2022 al Teatro Augusteo con la sua grande musica e l’attesissimo Peter Pan Rock’n’roll. Bennato in concerto

Il Postino dietro le quinte: una bella mostra gratuita su Massimo Troisi

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos una bella mostra con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali appartenuti al grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

Fino a dicembre “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con spettacoli, concerti e laboratori gratuiti con Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone, Foja e tanto altro. Prossimi 19 novembre – “Clara – Piano e voci dedicato a Clara Shumann” – 20 novembre – Francesco Montanari con “Cristo di periferia” “Est”, il festival dello spettacolo

Ritorna a Napoli Navigare 2022 con accesso libero e prove in mare

Fino a domenica 20 novembre 2022, a Napoli al Molo Luise di Mergellina, la 36^ edizione di Navigare, il Salone nautico internazionale di Napoli con le prove in acqua e ingresso libero per il pubblico. Navigare 2022

Napoli Misteriosa – Concerti, spettacoli, visite guidate e tour gratuiti – concerto Solis String Quartet

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 si terrà in città una nuova rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. L’evento si affianca al ricco programma di altre attività gratuite che si sta svolgendo, in tutta la città, Napoli Misteriosa Tante visite e poi il 19 Novembre – Solis String Quartet in concerto Napoli Misteriosa

Apertura straordinaria e visite guidate alle Terme Romane di Agnano a Napoli

sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 ci sarà un’apertura straordinaria e visite guidate alle Terme Romane di Agnano a Napoli a soli 5 euro. organizzate dai volontari del GAN visite guidate alle Terme Romane di Agnano

A Napoli tanti spettacoli ed eventi gratuiti per il progetto “Extra Moenia. La Città esplosa”

10 spettacoli e altri eventi gratuiti a Napoli nell’ambito del progetto “Extra Moenia. La Città esplosa” fino al 3 dicembre 2022 in vari luoghi della VII Municipalità di Napoli. Extra Moenia

Aperitivo a corte tra Palazzo Reale e la Reggia di Capodimonte

Dal 15 Ottobre e fino al 17 dicembre 2022 ci saranno una serie di appuntamenti serali da non perdere con gli Aperitivi a corte tra il Palazzo Reale di Napoli, e la Reggia di Capodimonte Prossime 18 novembre a Capodimonte e 19 novembre a Palazzo Reale Aperitivo a corte

Al Teatro Sannazaro di Napoli “I Colori della Musica” i concerti made in Campania

Al Teatro Sannazaro di Napoli fino al 30 novembre 2022 si terrà la rassegna musicale “I Colori della Musica”, che propone un cartellone di dieci spettacoli con il meglio del panorama artistico e musicale della Campania. Prossimo 17 novembre 2022– Eugenio Bennato. I Colori della Musica

“Mettici la mano” una nuova commedia di Maurizio De Giovanni al Teatro Acacia di Napoli

Fino al 20 Novembre 2022 al teatro Acacia del Vomero, nei pressi di Piazza Medaglie d’Oro, ci sarà una bella e nuova commedia di Maurizio De Giovanni con il “Brigadiere Maione” e “Bambinella” i due bravi attori della fiction televisiva “Il commissario Ricciardi”. Teatro Acacia “Mettici la mano”

I mercatini Agroalimentari di Campagna Amica a Napoli a Novembre

Anche a novembre 2022 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con i produttori, che vendono i loro prodotti dell’agroalimentare Campano a km 0 Mercatini Agroalimentari a Napoli

Altro grande concerto internazionale a Napoli: OneRepublic all’Arena Flegrea

Gli OneRepublic sono tra le grandi band pop-rock del momento e saranno per la prima volta in concerto a Napoli con la loro grande musica per l’unico concerto del Sud Italia. Si terrà all’Arena Flegrea, nella Mostra d’Oltremare Mercoledì 12 Luglio 2023. OneRepublic in concerto

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì, dal 27 ottobre 2022 al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria. Incontri di Archeologia al Mann

Bambini curiosi tra gli splendidi Musei di Napoli

Dopo il successo dell’anno scorso, torna Giochi a regola d’arte tanti eventi per bambini tra i musei e luoghi d’arte a Napoli. Gli appuntamenti del weekend sono: Museo di Capodimonte – ‘Alla Corte di Spagna’, 19 e 20 Novembre – Un appuntamento imperdibile per scoprire uno dei Musei più belli d’Italia. I bambini diventeranno prima degli Art Detective alla ricerca di dettagli nascosti nei quadri dell’incredibile Collezione Farnese. Poi attraverso dei giochi quiz scopriranno gli appartamenti reali e la vita che vi si svolgevai Giochi a Regola d’arte a Napoli

Concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti nel Teatro Mediterraneo a Napoli

Dal 21 ottobre al 19 dicembre 2022 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare si terrà una bella rassegna musicale gratuita dal titolo “Sotto il cielo più puro” con la Nuova Orchestra Scarlatti “Sotto il cielo più puro”

Convivio Armonico: a Napoli i concerti per riscoprire la musica Napoletana del ‘700,

Riprende la stagione autunnale dei concerti di Convivio Armonico con nove appuntamenti, che si terrà dal 2 ottobre al 29 dicembre 2022 Convivio Armonico a Napoli

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 25 novembre 2022, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimi nei giorni 18 e 19 novembre Concerti gratuiti

Tanti spettacoli gratuiti a Scampia con Bennato, Barra, Rivieccio e altri artisti

4 mesi di spettacoli a ingresso gratuito fino al 18 dicembre 2022, tra concerti, prosa, danza ed altro, per la rassegna “Scampia – Il progresso attraverso la Cultura”, che si terranno nei grandi auditorium degli istituti scolastici a cura del Comune di Napoli. Prossimi 19 novembre 2022 – “Canzoni napoletane di Natale” – liceo Elsa Morante spettacoli gratuiti a Scampia

Nelle Catacombe di San Gennaro “Portami a Giocare”: laboratorio di ceramica e visita guidata

Un bel momento di condivisione per i bambini e le loro famiglie con Portami a Giocare, una nuova esperienza da non perdere nelle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli. Previsti laboratori di ceramica e visita guidata alle Catacombe di Napoli. Prossimo Domenica 20 novembre “Portami a Giocare”

Un giro sulla pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimi 19 e 20 novembre Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli con spettacoli per tutta la famiglia

Fino al 20 novembre 2022 presso lo splendido Orto Botanico di Napoli si terrà la rassegna Fiabe d’Autunno con 16 rappresentazioni itineranti. Prossime 19 e 20 novembre Fiabe d’Autunno

Una mostra di Bill Viola, il padre della videoarte nella Chiesa del Carminiello a Toledo

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento maiolicato, Bill Viola è il ”padre della videoarte” Bill Viola a Napoli

Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Fino al 29 gennaio 2023 al Pan “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, dal materiale del fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

Strane Coppie nel Monastero delle Trentatrè: incontri gratuiti con scrittori e attori

Strane Coppie in Festival, la rassegna culturale con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori che si terrà fino al 24 novembre 2022, nello splendido Monastero delle Trentatré con 15 eventi gratuiti sul tema del viaggio. Strane Coppie

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Riprese le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Prossima 19 novembre Teatro Antico di Ercolano

Le mostre da non perdere in questo periodo a Napoli e in Campania

In questo autunno 2022 i Musei a Napoli e nelle vicinanze propongono tante grandi mostre: tutti eventi da non perdere che vengono presentati anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte mostre da non perdere

A Napoli entra in esercizio il primo dei nuovi treni sulla Metro Linea 1

Ha una capienza di ben 1264 passeggeri il primo dei 24 nuovi treni della Metro Linea 1 di Napoli entrato ufficialmente in servizio i collaudi. Aria condizionata, 6 carrozze, al posto delle 4 degli attuali, e alto confort a bordo. Per i prossimi treni la messa in esercizio scenderà a 45 giorni per treno ed a Napoli nei depositi della Metro ci sono già 10 nuovi treni. nuovi treni sulla Metro Linea 1

Visite guidate e luoghi da visitare a Napoli

A Napoli apre al pubblico l’Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità

Dopo un lungo restauro ha aperto l’Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità in cui si possono ammirare rarissime tombe di origine greca con ancora stupende testimonianze di pittura ellenica che le rendono uniche al mondo. l’Ipogeo dei Cristallini

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico Museo Anatomico

Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia a Napoli con tanti capolavori tra cui l’ultimo Caravaggio Gallerie d’Italia di Napoli

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: gli orari e i prezzi

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

Riapre a Napoli l’ex Ospedale della Pace con una mostra gratuita

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli

Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Fino al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Nel grande complesso nella Villa Comunale di Napoli in mostra gli ecosistemi e la biodiversità del Golfo di Napoli e più in generale del Mediterraneo. Aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia ed è da visitare assolutamente.

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Tre anni a Napoli per Too Good To Go che propone ottimo cibo a un terzo del prezzo

Grandi risultati anche a Napoli con il servizio offerto dall’app Too Good To Go che propone ogni giorno, il miglior cibo di oltre 380 ristoranti e negozi anche famosi ad un terzo del valore. Too Good To Go

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

Antonino Cannavacciuolo conquista la terza stella Michelin con il Ristorante Villa Crespi

Il grande Chef di Vico Equense Antonino Cannavacciuolo ha conquistato la terza stella Michelin con il Ristorante Villa Crespi. Il suo impero di ristoranti arriva così a 7 stelle grazie alla Guida Michelin 2023 Antonino Cannavacciuolo terza stella Michelin

Le Pizzerie da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Street food da non perdere

L’attualità: succede a Napoli in questo periodo

