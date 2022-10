Mina Settembre: inizia la 2 stagione della serie tv di Rai 1 girata a Napoli

Inizia su RAI 1 la seconda stagione della serie intitolata Mina Settembre, sempre girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. Tra il cast della seconda stagione c’è anche la bravissima Marisa Laurito, nei panni di Rosa, zia della protagonista

Inizia domenica 2 ottobre 2022, (doveva iniziare il 25 settembre) su RAI 1 in prima serata la seconda stagione di Mina Settembre la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni.

Per questa seconda stagione ci saranno in tutto, dodici episodi, che dureranno circa cinquanta minuti ognuno, e che saranno trasmessi, come per la prima stagione, due per volta, per sei serate in TV sempre su RAI 1. Le puntate potranno anche essere seguite su Raiplay e successivamente riviste online quando si vuole.

La trama della prima puntata con due episodi

Naturalmente la seconda stagione si riaggancia alla precedente stagione e riparte da quando Mina ha scoperto che una delle sue migliori amica, Irene, è stata l’amante di suo padre e che il figlio di Irene, Gianluca che lei ha visto nascere e crescere, è suo fratello.

Nel frattempo, la madre di Mina, la brava Marina Confalone che abbiamo anche visto su RAI 1 nel film Natale in Casa Cupiello di Edoardo De Angelis , parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e Mina rimane da sola in questo brutto momento della sua vita in cui ha anche deciso di non ritornare assieme all’ex marito, Claudio.

Ma non mancheranno i colpi di scena: arriva la zia Rosa per farle compagnia, una vulcanica Marisa Laurito, e riappare anche il ginecologo del Consultorio, Domenico. Per il resto nella prima puntata Mina dovrà tenere anche un corso di educazione sessuale a dei curiosissimi studenti e seguite anche le vicende delle famiglie assistite dal Consultorio.

Sempre girata girata a Napoli la nuova serie TV su Mina Settembre

Anche questa fiction è stata girata a Napoli e nelle vicinanze, come la prima serie e le riprese sono iniziate nell’autunno 2021 e si sono concluse a maggio 2022.

Per conoscere i luoghi dove è stata girata Mina Settembre a Napoli leggi anche: Dove è stata girata Mina Settembre.

Anche per Mina Settembre 2 la regia è sempre di Tiziana Aristarco mentre la sceneggiatura è di Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante e la serie è sempre una coproduzione Rai Fiction – IIF Italian International Film.

Mina Settembre 2 si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone e poi, sulla pagina ufficiale della Rai si potrà rivedere la prima stagione e, dopo un giorno, le varie puntate già trasmesse della seconda serie.

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.