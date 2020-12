Natale in casa Cupiello, il film di Edoardo De Angelis in onda su Rai 1

Un bel film con attori importanti tra cui Sergio Castellitto e Marina Confalone che segue le tracce e la storia della famosa commedia di Eduardo de Filippo

Si potrà vedere su Rai 1, Martedì 22 dicembre 2020 in prima serata, il film evento “Natale in casa Cupiello”, firmato dal regista Edoardo De Angelis, tratto dalla straordinaria opera teatrale di Eduardo De Filippo. Il film è stato prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction e racconterà le storie tratte dal capolavoro di Eduardo de Filippo in occasione del 120° anniversario della nascita del famoso drammaturgo napoletano.

Una pellicola molto bella che vede attori importanti tra i protagonisti quali Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo e che narrerà, come nella famosa commedia di Edoardo, la storia conflittuale di una famiglia che alla vigilia di Natale alle porte scopre la sua incapacità di comunicare.

Bravissimo Sergio Castellitto nel ruolo di Luca Cupiello, il Lucariello quasi ossessionato dal presepe, in questa interpretazione di una “tragedia che fa ridere”.

Il film colloca la storia nel 1950, un anno quasi sospeso tra la guerra e il benessere dove c’è una Napoli ancora ferita dalle bombe ma che vuole riscattarsi e ricominciare a vivere. Un anno sospeso tra distruzione e ricostruzione, proprio come questo che sta finendo.

