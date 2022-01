Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza stagione

E’ molto probabile che si farà anche la terza serie di Mare Fuori la serie TV trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida e che narra le storie dei ragazzi e delle ragazze ospiti della struttura

E’ terminata da poco la seconda serie Tv Mare Fuori andata in onda, con grandissimo successo, su RAI 2. Ambientata a Napoli, nell’Istituto di Pena Minorile che si trova sull’isola di Nisida, la serie narra le storie dei ragazzi e delle ragazze ospiti della struttura.

Le scene sono state girate in realtà sempre a Napoli ma, il complesso penitenziario di Nisida, è stato ricostruito presso la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo che si trova all’interno del Porto di Napoli: alla zona vi si accede dai giardini del Molosiglio, nelle vicinanze di Palazzo Reale e dell’Università Parthenope, in particolare della vecchia sede dell’Istituto Universitario Navale.

La terza stagione è stata annunciata da alcune indiscrezioni ma anche da Picomedia, la casa di produzione della serie, che, in un post pubblicato su Instagram ha pubblicato un “Arrivederci alla prossima stagione”.

La città di Napoli sempre protagonista anche in questa serie TV

Mare Fuori narra le storie dei giovani ragazzi, ospiti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, e anche nella terza stagione la città partenopea dovrebbe essere protagonista di molte delle scene girate in esterno.

Tante storie e tanti giovani protagonisti per questa serie Tv di Rai 2 che ha riscosso successo e anche affetto da parte del pubblico che ha raggiunto nel giro di poco tempo a oltre 1,4 milioni di spettatori a puntata.

Se la serie continuerà, come probabile, le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2022, per vedere la terza serie in autunno di quest’anno in TV. E visto il successo della serie dovrebbe essere confermato anche il cast che stato quasi uguale per le prime due serie.

Anche stavolta si potrà vedere la terza stagione di Mare Fuori in Tv su RAI 2 ma anche in streaming su RaiPlay e su varie app. Se volete rivedere le prime due stagioni su RaiPlay vi diamo il link.

