Lo street artist Zed1 realizza il più grande eco murales anti smog del Sud Italia

Sui muri della scuola Sirio Italico di Fuorigrotta il più grande eco murales del sud, un opera di ben 370 mq fatta con vernici speciali che ogni giorno assorbirà lo smog prodotto da ben 79 veicoli

A Napoli, a Fuorigrotta, è stato realizzato il più grande eco murales del Sud, un’opera anti-smog che assorbirà ogni giorno lo smog di ben 79 veicoli.

Promosso dalle B Corp italiane, in collaborazione con Yourban2030, il grande murales è di ben 370 mq ed è stato realizzato dal grande street artist Zed1 che ha lasciato in città altre belle opere. Il murales si trova a Fuorigrotta, sui muri della scuola secondaria Silio Italico, e vuole promuovere, attraverso l’arte, un cambiamento positivo in favore di modelli socioeconomici sostenibili.

L’opera si chiama Unlockthechange ed è stata realizzata con le eco-pitture Airlite, una tecnologia brevettata che può eliminare l’inquinamento atmosferico (NOx) e quello di Zed1 può assorbire quotidianamente lo smog prodotto da 79 automobili.

Zed1 con Unlockthechange ha voluto rappresenta la favola di una bambina che trova un varco, nel vecchio mondo, per un mondo nuovo, dove i colori e le scelte sostenibili sostituiscono il grigiore e l’inquinamento.

Le altre belle opere di ZED1 a Napoli

Zed1 è un bravo e famoso street Artist italiano che si chiama Marco Burresi e passa con disinvoltura dal dipingere le grandi pareti di palazzi ai quadri su tela, ma anche alla grafica pubblicitaria fino a quella per importanti brand dell’abbigliamento. E’ toscano ed infatti molte delle sue belle opere si trovano nei bellissimi paesi della Toscana.

A Napoli Zed1 ha realizzato nel 2015 una bella opera all’interno di Parco Merola, a Ponticelli, luogo che è oramai noto come il “parco dei murales” pieno di grandi e belle opere che si vedono anche sulla strada che porta all’Ospedale del Mare.

A Ponticelli, nel Parco Merola, il murales di ZED, è un burattino, con una mano sola, avvolto attorno ad un joypad una bella opera fatta per INWARD ZED1 e chiamata ”‘A pazziella ’n man’ ‘e criature”. Zed 1 è tra i migliori street artisti italiani ed ha riaffermato nell’opera la difesa del gioco e del diritto a essere bambini.

