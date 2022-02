Virgin Active apre una Maxi Palestra di due piani sul lungomare di Napoli

Ph Virgin Active

Dopo l’apertura del suo primo club nel Sud Italia a Napoli nel 2021 Virgin Active ha deciso di aprire sul lungomare di Napoli il suo secondo club napoletano il Virgin Active Collection Napoli Santa Lucia che avrà anche una piscina

Virgin Active aprirà ad inizio marzo 2022 un nuovo grande club sul lungomare di Napoli, a Santa Lucia di fronte a Castel dell’Ovo in via Nazario Sauro 17. Una grande struttura di oltre 4.000mq a disposizione dei clienti, con ben 7 studi di allenamento, un’area relax con SPA, una piscina di 25 metri tutti affacciati sul Golfo di Napoli di fronte a Castel dell’Ovo, per quello che sarà uno dei club più richiesti di Napoli.

Quello della Virgin a Napoli sarà il secondo grande club Collection e sarà aperto in uno dei luoghi più belli della città: non mancheranno tante particolari esperienze di allenamento come quelle su Grid o corsi come Boxing, Cross Active, Cycling, Reformer Pilates, Yoga e tanti altri. Nel Virgin Active Collection Napoli Santa Lucia sono previsti Gym Floor, Studio Grid, Studio Cycle, Cross Active, Studio Yoga, Reformer Pilates, Studio Active, Studio Boxing, Area Relax e Piscina

Previsto un organico di 50 persone specializzate per un mercato attento alla forma fisica e al benessere.

Virgin Active con 38 centri benessere in Italia

Virgin Active è la grande catena dei Centri benessere che solo in Italia dispone di 38 Club per essere Active in tutta Italia con oltre 4.500 Corsi con classi di gruppo erogate ogni settimana e oltre 1.500 Trainer a disposizione per gli obiettivi di benessere e forma fisica dei clienti.

E già le pre-iscrizioni vanno bene nel info point di Via Nazario Sauro 17 con occasioni e promozioni speciali prima dell’apertura con già centinaia di iscrizioni effettuate. L’info point è aperto da lunedì a domenica dalle h9 alle h21 in Via Nazario Sauro 17 presso il nuovo Club.

Virgin Active Collection Napoli Santa Lucia

