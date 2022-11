Edoardo Bennato in concerto al Teatro Augusteo di Napoli

Di nuovo un grande concerto dal vivo di Edoardo Bennato al Teatro Augusteo di Napoli con i suoi grandi successi di 40 anni di bella musica e il suo grande rock & blues.

Edoardo Bennato, sarà di nuovo in concerto a Napoli, martedì 13 dicembre 2022 al Teatro Augusteo con la sua grande musica e dopo l’enorme successo del concerto, sempre all’Augusteo di Napoli, del 1 febbraio 2022, con il suo grande tour dal vivo e l’attesissimo Peter Pan Rock’n’roll.

Ed ora Bennato torna con la sua bella musica a Napoli, musica che da quarant’anni ci accompagna e ci racconta il mondo a modo suo, tra buoni e cattivi, facendosi beffa dei potenti e raccontandoci anche dell’amore.

Due ore di grande musica Rock&Blues all’Augusteo con Edoardo Bennato

Un grande live da non perdere con Edoardo Bennato e il suo grande Rock&Blues tra i suoi pezzi di sempre, che ci accompagnano da 40 anni, e alcune nuovi brani tratti dall’album ‘Non c’è’.

Due ore di buona musica, video e interazioni con il pubblico con, sul palco la On stage Be Band, il gruppo di ottimi musicisti che accompagna da tempo Bennato e che è composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). Una serata da non perdere tra brani e melodie che sono entrati a far parte della nostra vita.

Edoardo Bennato al Teatro Augusteo: prezzi, orari e date

Quando : 13 dicembre 2022 alle ore 21:00

: 13 dicembre 2022 alle ore 21:00 Dove : Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli

: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli Prezzo biglietto : da 35 a 53€ – Acquista i biglietti su Ticketone

: da 35 a 53€ – Contatti e informazioni: Informazioni al botteghino: 081414243– 081405660

