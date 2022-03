Zeppole di San Giuseppe: la ricetta e dove comprarle a Napoli

© Pasquale Monda

A Napoli la tradizione vuole che alla festa del Papà si regalano e si comprano le Zeppole di San Giuseppe, lo straordinario dolce di origine napoletana, che oramai viene preparato in questo periodo in tutta Italia. Ma quelle napoletane sono “specilali” in modo particolare quelle fritte

Alla festa del Papà il 19 marzo, a San Giuseppe, ma anche in altre occasioni è tradizione mangiare la squisita Zeppola di San Giuseppe, dolce al forno, ma squisito fritto: la Zeppola è un dolce della tradizione napoletana che ormai viene preparato in tutta Italia.

Un dolce squisito, sempre pieno di una ricca farcitura a base di crema pasticcera, con l’immancabile amarena e tanto zucchero a velo. Oramai le Zeppole di San Giuseppe sono uno dei dolci che non può mancare alla Festa del Papà ma, fortunatamente, quasi tutte le pasticcerie napoletane non lo fanno mai mancare tra i loro squisiti dolci in tutti i periodi dell’anno.

Un dolce squisito che è nato a Napoli

Non si sa di preciso quando la Zeppola sia nata a Napoli ma la sua prima traccia scritta si trova sullo storico “ricettario”, che poi è un vero e proprio trattato di cucina, “La Cucina Teorico Pratica” del gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino, scritto nel 1837.

La leggenda poi ci racconta che la classica zeppola di San Giuseppe, così come noi la conosciamo, è nata all’interno di uno dei grandi conventi di Napoli, vere e proprie cittadelle monumentali che esistevano nel centro antico della città. C’è chi parla del convento di San Gregorio Armeno, chi di quello di Santa Patrizia e altri di quello delle monache della Croce di Lucca.

Le varie fonti sono concordi solo sul fatto che nel 1700, furono le suore del Convento di San Gregorio Armeno a conferire alla pasta la caratteristica forma rotonda. A Napoli le Zeppole di San Giuseppe sono ottime in quasi tutte le pasticcerie ma vi diamo gli indirizzi di alcuni tra le più conosciute pasticcierie napoletane dove trovarle quasi sempre.

Se poi volete cimentarvi anche voi nella preparazione, di seguito una ricetta molto seguita dai nostri lettori.

La zeppola napoletana fatta da voi: ecco la ricetta tradizionale

Se volete cimentarvi anche voi nella preparazione della Zeppola di San Giuseppe potete seguire queste semplici indicazioni che vi proponiamo con una nostra ricetta che abbiamo pubblicato anni fa e che è sempre molto consultata dai nostri lettori, non solo in questo periodo di marzo. E trovate sia la modalità di preparazione della pasta choux che quella per la crema pasticcera. Aspettiamo vostre foto sulle nostre pagine social. La zeppola napoletana: ecco la ricetta tradizionale

Le Zeppole delle grandi Pasticcerie napoletane

