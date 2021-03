La Regina del Golfo, la tradizionale Zeppola di Casa Infante

Proseguiamo il nostro viaggio nel dolce napoletano preferito nel mese di Marzo, la classica Zeppola Crema Amarena, dolce che oramai troviamo in tutta Italia ma che solo a Napoli assume quel sapore particolare della nostra tradizione. E oggi vediamo che ci propone la famosa pasticceria Casa Infante con una novità: la Cheese Zeppola

Anche Casa Infante, un’altra grande pasticceria di Napoli, per San Giuseppe e per la Festa del Papà prepara la Zeppola Crema e Amarena, lo straordinario dolce napoletano. La famosa pasticceria e gelateria Casa Infante prepara tanti squisiti prodotti che troviamo nei suoi 14 negozi in tutta Italia ed in particolare nei tanti store di Napoli.

Naturalmente parliamo di Zeppole e qui troviamo quelle buone e classiche Zeppole di Crema Amarena fritte o al forno della tradizione campana, un dolce che loro considerano la Regina del Golfo uno squisito dolce per tutto l’anno fatto con tante amarene.

A Casa Infante la bontà della tradizione da tre generazioni

Casa Infante è oggi una grande e rinomata pasticceria e gelateria napoletana con 14 punti di vendita in Italia, in particolare a Napoli. Tanti ottimi e squisiti dolci e gelati della tradizione partendo dall’arte bianca napoletana, quella tramandata dai vecchi maestri tarallari di fine ‘800.

Iniziò infatti Leopoldo Infante, il famoso maestro dei taralli napoletani che, dopo anni passati a produrre i suoi taralli n’zogna e pepe per i famosi chioschi di Mergellina, aprì il suo negozio a via Foria a Napoli e iniziò a vendere a tutti il suo celebre tarallo napoletano.

Lo Zeppolone e la Cheese Zeppola di Casa Infante

Poi i figli hanno iniziato a produrre l’ottima pasticceria napoletana, con tanto amore e ingredienti di qualità, e tra le tante bontà nacque anche, nel segno dell’innovazione, la famosa “zeppola ingrandita”, uno Zeppolone Crema Chantilly e Fragoline contaminato con un Babà Crema Pasticcera e Fragoline. Una squisita torta con la pasta della zeppola riempita di crema e fragoline che è oramai un must della pasticceria napoletana.

E poi la novità della CheeseZeppola una straordinaria Zeppola con Cuore di Crema Pasticcera guarnita con Crema Cheese e variegata con Confettura di Fragoline di Bosco e Crumble di Biscotti Digestive. Una vera bontà, provare per credere.

Oggi nei 14 punti vendita in Italia, di cui tanti a Napoli, troviamo tutte le bontà della ottima pasticceria napoletana tra cui tantissime e squisite Zeppole di San Giuseppe che potrete gustare tutto l’anno e che, a Casa Infante, definiscono la Regina del Golfo. In questo particolare periodo Casa Infante è aperta solo per l’asporto e per il Delivery e troverete anche tutte le bontà per Pasqua, Di seguito i negozi a Napoli e provincia cui potrete rivolgervi.

A Napoli in Via Toledo 258, 081 19312009 – Piazza Degli Artisti 4/5, 081 19312065 – Largo Antignano 22, 081 0106440 – Piazza Vanvitelli 19, 081 19314247, Via Toledo 371/372, 081 19314226 – Via Chiaia 253, 081 0108108 – Via Benedetto Croce 47, 081 0105685 – Via Carducci 39, 081 0108280 – Via Toledo 353, 081 19303423 – Via Francesco Caracciolo 1, 081 0108890

