Zeppola Fritta di San Giuseppe dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio a Napoli

Scaturchio è una delle pasticcerie storiche che sta da oltre cent’anni a Napoli e, in un filmato, ci rivela il segreto della cottura della sua straordinaria Zeppola fritta di San Giuseppe.

Aprì a Napoli oltre cent’anni fa e da allora, nella storica sede della pasticceria di Giovanni Scaturchio ne sono passate di bontà. Una famosa e rinomata pasticceria che quaranta anni fa ha ristrutturato l’antico laboratorio dove le sue bontà vengono prodotte e vendute. Alcuni dei suoi prodotti sono brevettati come il Babà Vesuvio o il famoso Ministeriale un medaglione ricoperto di cioccolato fondente, ripieno con una crema di ricotta, frutta e nocciola, arricchita dal liquore , inventato all’inizio del ‘900 la cui ricetta è ancora segreta

Gli storici locali sono sempre lì, in Piazza San Domenico Maggiore 19, nel cuore elegante della Napoli Antica, e c’è sempre un unico laboratorio da dove le sue tante bontà vengono prodotte e spedite in tutta Italia e nel mondo. A questi si aggiungono i locali del Vomero in via Luca Giordano 79 e di Chiaia in Piazza Amedeo 4, sempre a Napoli.

La Zeppola di Scaturchio a Napoli

La Zeppola di Scaturchio è un delicato contrasto di sapori con il guscio di pasta choux, fritta o al forno, che custodisce una crema pasticcera densa, dolcissima e profumata, sulla cui sommità poggiano le amarene che conferiscono una nota aspra. E, la “storia” racconta che nel 1700, furono le suore del Convento di San Gregorio Armeno a conferire alla pasta la caratteristica forma rotonda.

Per quanto riguarda la famosa zeppola fritta di San Giuseppe di Scaturchio c’è un vero segreto che ci viene svelato nel video che vedrete di seguito. E’ leggermente fritta nello strutto, secondo la ricetta antica e la sua bontà è assicurata. E come ci dice il Maestro Pasticciere nel video, il vero segreto sta nella cottura.

Sedi dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio di Napoli

La zeppola di San Giuseppe di Scaturchio – Il segreto della Cottura

