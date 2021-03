Mamma Zeppola, la Zeppola della Pasticceria Bellavia di Napoli

Ancora un’altra grande pasticceria di Napoli che per marzo, il mese della Zeppola, prepara questo straordinario e ottimo dolce di origine campana per il giorno di San Giuseppe e Festa del Papà ma anche per il resto dell’anno

Altra grande pasticceria di Napoli è quella di Vincenzo Bellavia, che si trova a Napoli al Rione Alto, a Piazza Muzii all’Arenella, a via Leoperdi a Fuorigrotta e nell’Aeroporto di Capodichino e poi con altri locali in altre città.

Conosciuti per le loro specialità siciliane, i Bellavia hanno iniziato a Napoli nel 1925, fondendo le tradizioni siciliane con quelle napoletane e dando vita a nuove fantastiche creazioni. Da allora create tante bontà come il Mont Blanc con meringa, panna e marron glacè e la Torta Rosch di granella di nocciole di Piemonte e cioccolato oltre alle specialità siciliane e della tradizione napoletana.

Le Zeppole di San Giuseppe di Bellavia a Napoli

Parlando di Zeppole di San Giuseppe il Maestro Pasticcere Lucio Bellavia, che porta avanti l’azienda, promette sulla pagina facebook una favolosa Mamma Zeppola basata su una propria e tradizionale ricetta, con amarene lavorate e candite artigianalmente.

Da provare anche quella speciale con la Ricotta alla siciliana, cubetti d’arancia candita artigianalmente e gocce di cioccolato e un’altra al forno, con crema pasticcera al pistacchio

Una ricetta propria dunque che si basa sulla grande “storia” di questa pasticceria che sforna tanti squisiti dolci anche creati ad hoc come le buonissime Lingue di Procida, farcite con una delicatissima crema al limone come vuole la tradizione, e “create” per Procida Capitale della Cultura 2022. Una qualità che fa la differenza.

Mamma Zeppola e tutti gli altri favolosi dolci della Pasticceria Bellavia di Napoli sono disponibili nei negozi in città di via O.Fragnito, 82 (0815463298), P.zza Muzii, 27/28 (0815584475), Via Giacomo Leopardi, 158 (0817646306) e Interno Aeroporto di Capodichino (0815991603) o in delivery per consegne su Napoli al 392 0502543

Maggiori informazioni Pasticceria Vincenzo Bellavia Napoli.

Se volete cimentarvi nella preparazione di questo squisito dolce potete seguire una semplice ricetta napoletana delle zeppole di San Giuseppe.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata