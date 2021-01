Procida Capitale italiana della Cultura 2022: vince l’isola campana ed esplode la festa

Pinkines © - Instagram

Grande mobilitazione in Italia che ha portato Procida ad essere designata come Capitale della Cultura 2022. La “Cultura non isola” è l’intelligente motto del progetto

La nostra bellissima isola di Procida vince e diventa Capitale italiana della Cultura 2022. L’annuncio è stato appena dato dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini durante la diretta della proclamazione tenuta sui canali del Mibac. Procida quindi diventa Capitale della Cultura vincendo sulle altre città finaliste grazie al suo progetto per il 2022. Nulla da fare per le altre in lizza Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra.

Un momento bellissimo che sottolinea come il 2022 sarà un anno di rinascita in cui Procida potrà godere appieno della tornata normalità per ospitare eventi e migliaia di visitatori. Procida nel 2022 diventerà il centro del mediterraneo grazie ad iniziative, eventi e concerti che accompagneranno la sua nomina.

Infatti, il comitato per la candidatura ha già annunciato un incredibile numero di attività: 44 progetti culturali, 330 giorni di programmazione, 240 artisti, 40 opere originali, 8 spazi culturali rigenerati.

Ricca di significati la motivazione della scelta che elogia sia il progetto culturale che la dimensione laboratoriale, gli aspetti sociali e la diffusione tecnologica e ne sottolinea profondità grazie al sostegno di tutte le categorie coinvolte private e pubbliche.

Ed ancora, il progetto per Procida è considerato un modello per uno sviluppo sostenibile a base di cultura per tutte le realtà isolane e costiere del nostro paese. In più il progetto è visto come un grande augurio per tutta l’Italia per la rinascita che ci aspetta nel 2022.

Premesse magnifiche per un grande anno di cultura, partecipazione ed eventi.

“La cultura non isola”

Procida vince così un milione di euro di contributo per portare avanti il progetto presentato ma soprattutto l’occasione di attrarre tantissimi visitatori e investimenti che aiuteranno l’isola a diventare il centro culturale del 2022 e capitale delle iniziative in un’Italia che sarà appena uscita dall’emergenza pronta per ripartire più forte di prima. Auguri Procida diventerai ancora più bella e viva!

