La Zeppola di San Giuseppe del Gran Caffè Gambrinus di Napoli: la video-ricetta e come ordinarla

Lo storico caffè napoletano conosciuto in tutto il mondo fu aperto 160 anni fa, quando a Napoli c’erano i Borbone. Di seguito la loro video ricetta per la Zeppola di San Giuseppe che si potrà avere anche a casa con il delivery.

Lo storico Gran caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento a Napoli è temporaneamente chiuso, per la zona rossa, ma riaprirà a breve. Funziona comunque in maniera efficiente in questo periodo il delivery continuando così la sua attività con lo shop online.

Tutte le sue prelibatezze come i dolci della tradizione, le specialità napoletana e le straordinarie Zeppole di San Giuseppe, escono comunque dai suoi laboratori per arrivare nelle case dei napoletani, e non solo, con un semplice ordine telefonico o sul sito ufficiale.

In questo periodo possiamo ordinare anche le ottime e gustose Zeppole di San Giuseppe: e il Gran caffè Gambrinus ci fa anche vedere la loro preparazione, in una video-ricetta mostrandoci anche il modo in cui arriveranno a casa nostra.

La Video-ricetta della preparazione della Zeppola del Gambrinus

In questa gustosa incursione nei suoi laboratori per vedere il capo pasticcere all’opera, il Gran caffè Gambrinus ci regala anche la ricetta e la spiegazione dei maestri pasticciere per conoscere i segreti della loro delle Zeppole di San Giuseppe.

Tutto parte da materie prime di qualità per arrivare ad una vera bontà della cucina napoletana. Semplici ingredienti di base come farina, zucchero, uova, burro, olio d’oliva, crema pasticcera, zucchero a velo e amarene sciroppate che potremo procurarci per seguire la preparazione della magnifica Zeppola del Gambrinus.

Ma se la vogliamo già pronta e preparata da mani esperte non dobbiamo far altro che telefonare al Gran caffè Gambrinus per chiedere la spedizione a casa o ordinarle direttamente sul loro sito online nella sezione SHOP e gustarle già preparate dalle loro espertissime mani.

