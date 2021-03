Le Zeppole dei Golosi dello Chalet Ciro di Napoli

Marzo è oramai il mese della Zeppola, lo straordinario dolce di origine campana che viene preparato in questo periodo in tutta Italia in particolare attorno al 19 marzo, giorno di San Giuseppe e Festa del Papà.

Ci stiamo avvicinando al 19 marzo, giorno di San Giuseppe e festa del Papà, occasione buona a Napoli, ma anche altrove, per gustare una favolosa Zeppola di San Giuseppe, dolce della tradizione che, fortunatamente, si trova oramai anche in altri periodi dell’anno.

Dolce al forno, ma squisito fritto, la Zeppola è un dolce di origine campana che ormai viene preparato in tutta Italia in particolare il 19 marzo ed è sempre pieno di una ricca farcitura a base di crema pasticcera con l’immancabile amarena e tanto zucchero a velo.

E dopo avervi parlato della novità di quest’anno di Poppella non possiamo non parlarvi delle favolose zeppole che ci proporrà quest’anno lo Chalet Ciro di Napoli nelle sue numerose sedi in città.

Le zeppole dello Chalet Ciro di Napoli, famoso per i suoi dolci e le sue graffe

Naturalmente nelle sedi dello Chalet Ciro di Napoli troveremo le tradizionali e squisite zeppole, fritte o al forno, con crema pasticcera e amarene sciroppate, ma saranno disponibili anche delle “varianti speciali”, e naturalmente gustosissime, da non perdere.

Per usare le loro parole come vogliamo chiamarle: le zeppole di primavera o le zeppole dei golosi? In questi giorni fanno bella mostra sulla pagina facebook dello Chalet Ciro alcune straordinarie e gustosissime “varianti” che mettono assieme i sapori della tradizione e l’innovazione a tavola, sempre nel rispetto dell’antica ricetta.

Lo Chalet Ciro ci propone dunque, oltre alla Zeppola Classica Fritta e alla Zeppola Classica al Forno, anche la Zeppola con Crema c Granella di Pistacchio, la Zeppola con Cioccolato e Praline, la Zeppola Kinder Cereali e la Zeppola Kinder Bueno. E mo che facciamo ? quale vogliamo provare ?

Le Zeppole dello Chalet Ciro le troviamo in tutti i negozi di Napoli cui potete anche telefonare per informazioni per il Delivery ed in particolare

Chalet Ciro Mergellina 081669928 Chalet Ciro Via Cilea, Vomero 081 19520512 Chalet Ciro Stazione Napoli Centrale. 081 19022838



La ricetta della Zeppola di San Giuseppe dello Chalet Ciro di Napoli

Se volete cimentarvi nella preparazione di questo squisito dolce potete seguire una semplice ricetta napoletana delle zeppole di San Giuseppe.

