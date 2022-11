DeGusta lo street Food con i sapori e le tipicità della Tradizione nel centro di Napoli

Ph Facebook Eccellenze in Piazza

Torna nel centro di Napoli DeGusta l’appuntamento con l’ottimo Street Food che porta nel cuore della città, a Via Diaz, sapori, colori e profumi della Tradizione delle nostre terre

Si terrà dal 14 al 19 Novembre 2022, nel centro di Napoli, in Via Diaz, Largo Berlinguer, nei pressi della stazione della Metro “Toledo”, il nuovo appuntamento con DeGusta la festa dello Street Food che stavolta sarà dedicata ai sapori e alle tipicità della Tradizione delle nostre terre.

Un appuntamento che si ripete anche due volte l’anno e che offre tanto buon cibo di strada, e non solo, nel centro di Napoli attorno a Via Toledo. DeGusta, i Sapori e le Tipicità della tradizione porta in città tanti stand con la buona tradizione culinaria locale ma anche con bontà provenienti da altre regioni come quelle siciliane che si troveranno in via Diaz in questa edizione. DeGusta, i Sapori e le Tipicità della tradizione è basata su una varietà di prodotti importante che riuscirà a soddisfare ogni palato.

DeGusta in via Diaz con tanti stand allestiti all’insegna del buon cibo

Organizzato anche stavolta dall’Associazione Eccellenza in Piazza l’appuntamento di “DeGusta” presenta in via Diaz tanti stand allestiti all’insegna del buon cibo con prodotti della Campania e di varie regioni. Nel cuore della città ci saranno i Sapori e le Tipicità della tradizione con castagne, miele, pomodoro del piennolo del Vesuvio e poi tanti formaggi, salumi tradizionali e prodotti da forno. Non mancheranno a DeGusta anche conserve e liquori artigianali, dolci, spezie, tisane e frutta secca, tutti prodotti tipici di questa stagione autunnale e poi anche tante bontà siciliane.

Da lunedì 14 a sabato 19 Novembre 2022, dalle 9,30 alle 22, in Via Diaz gli stand di DeGusta saranno ad ingresso libero con uno spazio aggregativo che coinvolgerà cittadini, curiosi e turisti per assaggiare e assaporare tante prelibatezze e apprezzare le tradizioni enogastronomiche dei nostri territori.

