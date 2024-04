Visite speciali a San Domenico Maggiore a Napoli per scoprire i luoghi di San Tommaso d’Aquino

© Napoli da Vivere

In occasione dei 750 anni dalla morte di San Tommaso d’Aquino (1274-2024) il Museo dell’Opera di San Domenico Maggiore a Napoli organizza visite speciali ai luoghi dove il Santo ha vissuto: eccezionalmente sarà visitabile anche l’Aula dove insegnò

Venerdi 26, Sabato 27 e Domenica 28 Aprile 2024, in occasione dei 750 anni dalla morte di San Tommaso d’Aquino (1274-2024) ci saranno delle visite guidate e aperture straordinarie per scoprire e ripercorre i luoghi dove il Santo visse. San Tommaso prese nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli l’abito domenicano in giovane età, e vi ritornò per soggiornarvi e insegnarvi Teologia dal 1272 al 1274.

Nel corso del tour guidato sarà possibile entrare nella Cella dove il Santo ha vissuto, vedere testimonianze legate alla sua storia e soprattutto ammirare il prezioso Crocifisso miracoloso che gli parlò. Eccezionalmente sarà visitabile anche l’Aula dove insegnò, nel cortile della chiesa.

La Basilica di San Domenico Maggiore per i 750 anni dalla morte di San Tommaso

L’evento è organizzato dalla Opera di San Domenico Maggiore Onlus che nasce nel 2016 per valorizzare il patrimonio storico, artistico e di fede racchiuso nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli abitato dai frati domenicani fin dal 1231, circa 800 anni di fede, storia, cultura, vita.. Nasce così anche il DOMA il Museo dell’Opera di San Domenico Maggiore che progetta e realizza anche diversi tipi di iniziative culturali, itinerari e incontri volti alla valorizzazione del patrimonio del complesso,

Le speciali visite si terranno nei giorni di Venerdi 26, Sabato 27 e Domenica 28 Aprile 2024, alle Ore 12:00. La durata del tour guidato è di 1 ora circa e il costo del biglietto è di 10€

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione a mail: info@domasandomenicomaggiore.it – whatsapp: 3338638997 – Disponibili altri percorsi guidati al DOMA: tutti i giorni 10:00/18:00 (ultimo ingresso ore 17:30)

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.