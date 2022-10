Est, a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

Fino a dicembre ci sarà a Napoli “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con tanti spettacoli, concerti e laboratori gratuiti. Previsti spettacoli con Giuliana de Sio, Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone e tanti altri ed anche concerti con i Foja e tanto altro

Iniziato a Napoli “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est che presenta 4 mesi di eventi gratuiti, nell’ambito del progetto “Affabulazione” del Comune di Napoli. Tanti eventi che si svolgeranno sul territorio della VI Municipalità, cioè nei quartieri di Ponticelli, San Giovanni e Barra. La direzione artistica di EST è stata affidata alla compagnia del teatro Nest.

Tutti gli eventi saranno totalmente gratuiti ma è necessaria la prenotarsi online ai singoli eventi a infofestivalest@gmail.com.

Il Festival EST è parte del progetto Affabulazione del Comune di Napoli

A Napoli il Progetto “Affabulazione” del Comune prevede, fino a dicembre 2022, più di 200 spettacoli, rassegne e laboratori gratuiti che si svolgeranno in teatri che da anni animano il territorio delle Municipalità periferiche con una programmazione d’eccellenza, come il NEST, il Teatro Area Nord e il Cinema Teatro Pierrot, ma anche in luoghi insoliti, come chiese, biblioteche o la Casa del Popolo di Ponticelli, e luoghi di grande fascino, tra cui la Masseria Luce, la Chiesa dei Santi Cosmo e Damiano, il Museo di Pietrarsa.

Il programma di Est il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

25 settembre – Museo di Pietrarsa – Rocco Papaleo in “Coast to Coast”

2 ottobre – Centro Asterix – “Favolosa” con Giuliana De Sio

13 ottobre – Teatro Nest – Daria Bignardi in “Libri che mi hanno rovinato la vita”, accompagnata dalle canzoni di Flo.

17 ottobre – Centro Asterix – Ture Magro con “Malanova”

18 ottobre – Centro Asterix – Ture Magro con “Uno strappo”

19 ottobre – Centro Asterix – Ture Magro con “Malanova”

20 ottobre – Centro Asterix – Ture Magro con “Uno strappo”

21 ottobre – Centro Asterix – Ture Magro con “Malanova”

22 ottobre – Centro Asterix – Ture Magro con “Uno strappo”

30 ottobre – Teatro Nest – Daniele Ronco e Luigi Saravo in “L’altro mondo-Piccole storie di cambiamento”

4 novembre – Teatro Nest – Concerto di Francesco Forni.

11 novembre – Centro Asterix – Concerto de “I Foja”

13 novembre – Teatro Nest – Adriano Pantaleo con “Non Plus Ultras”

19 novembre – Centro Asterix – “Clara – Piano e voci dedicato a Clara Shumann”, a cura dell’Accademia Prico.

20 novembre – Centro Asterix – Francesco Montanari con “Cristo di periferia”

26 novembre – Centro Asterix – “Back to amy”, a cura dell’Accademia Prico.

4 dicembre – Teatro Nest – Marina Confalone con “Una relazione per un’accademia”

7 dicembre – Teatro Nest – Diego De Silva & il Trio Malinconico spettacolo tra musica e letteratura

10 dicembre – Teatro Nest – “Sposerò Biagio Antonacci” di e con Milena Mancini

11 dicembre – Teatro Nest – Francesco Di Leva con “Muhammad Ali”

15 dicembre – Teatro Nest – “Il fantasma di Canterville” di e con Angela De Gaetano,

17 dicembre – Teatro Nest – “La ballata della città dolente – Da blues in sedici di Stefano Benni”, regia di Fabio Micera.

22 dicembre – Teatro Nest – “Christm-Est – Concerto di Natale”, a cura dell’Accademia Prico.

I Laboratori di Est il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

Oltre a spettacoli e concerti non mancheranno, al festival EST, anche una serie di laboratori. Per partecipare bisognerà inviare una mail indicando il laboratorio di interesse e aspettare la risposta, a laboratoriteatronest@gmail.com

“La musica a teatro” – a cura di Mariano Bellopede – laboratorio rivolto a giovani attori del progetto di avvicinamento al teatro rivolto a Under35 #Giovani’Onest – da martedì 27 settembre al ° ottobre.

laboratorio rivolto a giovani attori del progetto di avvicinamento al teatro rivolto a Under35 #Giovani’Onest – da martedì 27 settembre al ° ottobre. “Memorie di Quartiere” a cura di Giuseppe Gaudino – laboratorio volto alla ricerca e alla creazione sulla memoria storica dei quartieri coinvolti. Partendo da una prima fase di indagine, ci sarà poi una fase di scrittura creativa e una performance. Si terrà durante il mese di novembre

– laboratorio volto alla ricerca e alla creazione sulla memoria storica dei quartieri coinvolti. Partendo da una prima fase di indagine, ci sarà poi una fase di scrittura creativa e una performance. Si terrà durante il mese di novembre “Parole, musica e teatro” a cura di Clementino – Workshop Masterclass di arteducazione integrata, che coinvolgendo più linguaggi utilizza la parola come forma espressiva ed educativa. Di terrà a fine novembre

Workshop Masterclass di arteducazione integrata, che coinvolgendo più linguaggi utilizza la parola come forma espressiva ed educativa. Di terrà a fine novembre “Laboratorio di percussioni e sostenibilità” incentrato sull’utilizzo di materiali di riciclo per costruire percussioni. Si terrà durante il mese di novembre

incentrato sull’utilizzo di materiali di riciclo per costruire percussioni. Si terrà durante il mese di novembre “Laboratorio sulle principali tecniche per la creazione di un dossier cinematografico” realizzato attraverso momenti di analisi e confronto con registi del settore. Si terrà durante il mese di dicembre

Tutte le info sul Festival e le prenotazioni per eventi, spettacoli e concerti a infofestivalest@gmail.com

