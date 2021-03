Le migliori pizzerie di Napoli e della Campania per la Guida 2021 del Gambero Rosso

Il Gambero Rosso sceglie 93 locali in Italia per la sua classifica delle migliori pizzerie. Ma i suoi ispettori ne hanno visitate tantissime premiandole in base a lievitazione, farine, materia prima e cottura. In Campania il numero maggiore di locali premiati

Edizione particolare per la famosa Guida alla Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso che, vista la situazione legata all’emergenza sanitaria, ha eliminato i voti e le classifiche per raccontare di un settore che, nonostante la situazione, continua a lavorare con qualità, dedizione e professionalità.

In questa edizione 2021 il “Gambero Rosso” ha solo scelto quelle ritenute migliori tra ben 650 pizzerie in Italia: come ci si aspettava sono state premiate tantissime pizzerie della Campania in particolar modo pizzerie napoletane, salernitane e casertane.

Come si arriva alla classifica del Gambero Rosso

La qualità della valutazione del Gambero Rosso è rimasta la stessa anche in questo anno particolare. Le 650 pizzerie riportate dalla guida sono state selezionate tra le tantissime in Italia e per un anno dagli ispettori hanno girato tutta la penisola e assaggiato pizze nei vari locali italiani.

Poi hanno dato un voto alle pizzerie in base a lievitazione, farine, materia prima e cottura e in base a questi punteggi sono stati scelti i 93 migliori locali cui sono stati assegnati i Tre Spicchi divisi tra le varie categorie previste.

Le 93 pizzerie prescelte sono state divise per le seguenti categorie

“ pizza napoletana ” la pizza classica con 39 premiati

” la pizza classica con 39 premiati “pizza italiana” cioè quella nelle varianti regionali con 20 premiati

cioè quella nelle varianti regionali con 20 premiati “ pizza degustazione” preparata con ingredienti gourmet con 26 premiati

preparata con ingredienti gourmet con 26 premiati “pizza in teglia” la pizza al taglio indicata con Tre Rotelle e con 8 premiati.

Poi gli altri locali sono stati contrassegnati con uno o due Spicchi e Rotelle.

Tra le 93 migliori pizzerie in Italia ben 19 sono in Campania

Tra queste 93 migliori pizzerie in Italia la Campania è la regione che ha più locali che hanno raggiunto i tre spicchi in base a lievitazione, farine, materia prima.

Sono infatti 19 le pizzerie a tre spicchi in Campania e poi ci sono la Toscana con 18, il Lazio con 17, il Veneto con 8 e poi Piemonte con 7, Lombardia con 6, Sicilia con 4, Abruzzo, Sardegna, ed Emilia Romagna con 3, Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Calabria con 1.

Le 19 pizzerie della Campania premiate con i tre spicchi per la Pizza Napoletana

Queste le migliori pizzerie in Campania tra le 93 in Italia, Le presentiamo in ordine alfabetico e per città

10 Diego Vitagliano – Napoli

50 Kalò – Napoli

Da Attilio alla Pignasecca – Napoli

Francesco & Salvatore Salvo – Napoli

La Notizia – Napoli

Oliva da Concettina ai Tre Santi – Napoli

Sorbillo – Napoli

Starita – Napoli

Villa Giovanna – Ottaviano (NA)

Era Ora – Palma Campania (NA)

10 Diego Vitagliano – Pozzuoli (NA)

Pizzeria Francesco & Salvatore Salvo – San Giorgio a Cremano (NA)

Casa Vitiello – Caserta

I Masanielli – Caserta

La Contrada – Aversa (CE)

Pepe in Grani – Caiazzo (CE)

Le Grotticelle – Caggiano (SA)

Le Pizzerie Campane premiate in altre categorie

Questi i premiati per la pizza napoletana ma, da segnalare, anche altri premi andati in Campania come a La Masardona di Napoli che è tra gli 8 premiati della pizza al Taglio e poi il premio speciale per la maestria nella lavorazione degli impasti e nella lievitazione a Francesco Martucci de I Masanielli a Caserta.

Un premio speciale anche alla miglior proposta di pizza napoletana che è la Fil. Felice (Pesto di basilico, fiori di zucca, pomodorino giallo, fiordilatte di Agerola, cialda di pecorino croccante, paprika dolce, olio extravergine del Vesuvio) di Villa Giovanna a Ottaviano (NA) e poi alla miglior pizza dolce per il 2021 che è la Pastiera Fritta (crema pasticcera aromatizzata agli agrumi, fiordilatte, granella di nocciole tostate, canditi misti, zeste d’arancia) di Pepe in Grani a Caiazzo (CE).

Maggiori informazioni – Le Migliori Pizzerie Italiane 2021 del Gambero Rosso

