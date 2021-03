La bontà e la tradizione della pizza di Gino Sorbillo a casa nostra con il Delivery

Continua l’asporto, presso i vari locali e il delivery che ci consente di ordinare e ricevere a casa nostra i buoni prodotti appena preparati. Ed anche il Maestro Gino Sorbillo ha previsto la consegna a casa delle sue straordinarie pizze dai suoi locali a Napoli

Periodo difficile in cui sono chiusi anche ristoranti e pizzerie ma la bontà delle pizze e dei buoni piatti della cucina napoletana si possono gustare comunque con l’asporto presso i vari locali o con il delivery ordinando i buoni prodotti per farceli consegnare a casa nostra.

Grazie al delivery ed al take away è possibile gustare quelle pizze straordinarie che troviamo nelle Pizzerie di Gino Sorbillo, il maestro pizzaiolo napoletano famoso oramai in tutto il mondo.

A Napoli la pizza napoletana del Maestro Gino Sorbillo si può degustare nella storica sede in Via dei Tribunali 32, nel centro antico di Napoli e poi sul lungomare in Via Partenope 1. Poi ci sono anche in tante altre sedi come a Roma, a Milano a Genova e Torino e poi all’estero a New York e Miami in Usa e a Tokyo. Imperdibili anche le pizze fritte fatte al momento con insegna Antica Pizza Fritta da Zia Esterina con sedi in Napoli e Milano.

Gino Sorbillo è anche il fondatore della Casa della Pizza uno straordinario luogo che si trova nel Centro Storico di Napoli.

La bontà delle pizze di Sorbillo a casa nostra con il delivery

Gino Sorbillo appartiene ad una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli. I suoi nonni, Luigi Sorbillo e Carolina Esposito, aprirono la prima pizzeria nel 1935 a via dei Tribunali e ancora oggi si trova lì la loro sede storica, al numero 32. E se vogliamo provare in questo periodo una della straordinarie pizze della Tradizione di Gino Sorbillo possiamo recarci per l’asporto presso i due locali di Napoli o scegliere la formula del Delivery per farcela consegnare a casa.

Potremo così provare le bontà della Margherita o della Marinara o della pizza Mozzarella di bufala dop con pomodoro italiano, parmigiano reggiano di montagna 36 mesi, olio extra vergine di oliva italiano e basilico fresco o della Margherita Provola e Pepe con Pomodoro italiano, provola affumicata misto latte di bufala del matese, pepe nero macinato del thalassery, olio extra vergine di oliva italiano e basilico fresco e di tante altre straordinarie pizze che troveremo disponibili al momento dell’ordinazione.

I principali siti di delivery che consegnano le pizze di Gino Sorbillo sono UberEats e Deliveroo ma potete provare anche con altri.

Foto Facebook Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana

