La Pizza in Teglia di Stefano Caiazza arriva a Napoli

La storia del Pizzaiolo Stefano Caiazza con la passione della pizza sin da piccolo è la storia di un percorso iniziato più di 10 anni fa quando rileva una pizzeria in provincia di Caserta. Certo, vista la sua giovane età si può pensare di essere di fronte a un principiante. E invece no! Qui c’è intuito, esperienza e vista lunga! Soprattutto la location nel centro nevralgico di Napoli. Seguiteci nella lettura…

La domanda delle domanda è: perché un potenziale cliente deve andare da Pizza in Teglia di Stefano Caiazza e non un tuo concorrente? Distinguersi dagli altri con uno standard di pizza in teglia diverso: ovvero la mezza teglia in pratica sono 4 fettine per dare un prodotto caldo al cliente. Innovativa, morbida, friabile, digeribile, leggera sono le parole chiavi. Queste qualità vanno assolutamente messe alla prova con una degustazione. Le immagini parlano da sole…

Per i cultori delle informazioni sugli impasti parliamo di un tipo indiretto detta biga che il buon Caiazza spezza con un altro preimpasto, il poolis, con un blend di farine che va dal 0 a finire ad una tipo 1 tipo 2 poiché sono ricche di crusca e sapori. A sua volta il tutto viene spezzato ulteriormente con germe di grano lavorato a macina. Altra notizia per i cultori è l’idratazione che oscilla tra 84 85 per cento. Ecco altre immagini che rendono l’idea…

Il mondo pizza realmente cosa è? Se ne parla molto, ognuno esprime la sua opinione, ma alla resa dei conti è la passione per il proprio lavoro e voglia di fare impresa con il proprio prodotto. Stefano è stato Campione europeo pala d’oro nell’anno 2016; Campione Expò Caserta nell’anno 2018; Guinness world record 2016 2017; Campione STG gara selezione nell’anno 2018; Nel Pizza village 2018 2019 classificato al 4, Nonchè nel 2019 classificato al 4 posto del mondiale di Parma. Scusate se è poco…