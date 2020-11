Oca Nera Burger Station: i panini dell’Irish Pub consegnati a domicilio | Delivery da provare

In questo periodo particolare grazie al delivery possiamo continuare a gustare le tante bontà che i migliori locali ci hanno sempre offerto. In attesa di poterli di nuovo frequentare non rinunciamo alle loro specialità dando così anche un piccolo contributo per superare questo difficile momento

L’Oca Nera Burger Station è il punto vendita take away al Vomero del famosissimo pub Oca Nera Irish Pub. Sono disponibili infatti i classici panini e patatine dello storico Pub di Via Bernini ma anche crostoni, fritture e birre.

Consigliatissimi i panini Gourmet con Hamburger di Podolica o salsiccia di maialino nero ma il punto di forza è il “Panino del Mese” che affianca i grandi classici in menù. Infatti ogni mese la cucina dell’Oca propone con una nuova combinazione di ingredienti tutta da provare. Segnaliamo inoltre che il punto vendita d’asporto è situato a Via Cilea 119 ed è solito aderire alle offerte del delivery Uber Eats.

Le foto dei Panini

L’Oca Nera: Menù per consegna a domicilio

I menù aggiornati sono disponibili solitamente sui canali social o sui siti di delivery

Oca Nera Burger Station: Maggiori informazioni