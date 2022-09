Al PAN di Napoli la mostra evento “David Bowie The Passenger” del fotografo Andrew Kent

david bowie in mostra al Pan

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli di Napoli in via dei Mille la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” basata su foto e documenti del grande fotografo americano che seguì Bowie per vari anni.

Al Pan di Napoli ritornano le grandi mostre e si inizia il 24 settembre 2022 con “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, realizzata partendo dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. La mostra sarà al Pan di Napoli dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 e sarà la prima delle grandi mostre autunnali in arrivo in città. La mostra su Bowie segue quella di grande successo su Andy Warhol che si è conclusa lo scorso luglio, ed è organizzata sempre dalla società Navigare Arte e Cultura.

Biglietti mostra David Bowie The Passenger al PAN La mostra dedicata a David Bowie sarà al PAN di Napoli dal 24 settembre 2022 al 29 gennaio 2023. 🎟 I biglietti sono disponibili anche su TicketOne

David Bowie in mostra al PAN di Napoli

“David Bowie The Passenger by Andrew Kent” è una bella retrospettiva, che ci permette di ammirare 60 fotografie ma anche di documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour e ricostruzioni di ambienti, provenienti dall’archivio privato del fotografo Andrew Kent e di collezionisti privati.

Andrew Kent divenne amico di Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì tra il 1975 e il 1978, durante i suoi tour nelle principali capitali europee e nei suoi frenetici viaggi.

Da Parigi a Helsinki, da Berlino a Mosca, lo straordinario artista britannico attraversò l’Europa in un momento decisivo e di grande successo che portò alla famosa trilogia berlinese con i fantastici album Low e Heroes, del 1977 e Lodger, del 1979. Una mostra che ci farà apprezzare il David Bowie, che rivoluzionò il panorama musicale, del rock della fine degli anni ’70.

Il fotografo Andrew Kent ha anche scattato alcune tra le foto più famose di altri grandi artisti come Freddie Mercury, Iggy Pop, Frank Zappa, Elton John e molti altri, in questa mostra ci permette di ammirare immagini straordinarie che piaceranno a fan e ammiratori di David Bowie.

David Bowie – The Passenger è realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli, il PAN Palazzo delle Arti Napoli e Diffusione Cultura

“David Bowie The Passenger by Andrew Kent”: prezzi, orari e date

Quando: dal 24 settembre al 29 gennaio 2023

dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 Dove: PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, via dei Mille 60

PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, via dei Mille 60 Orari: Aperta tutti i giorni – Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 09,30 alle ore 19,30 – Sabato, Domenica e festivi: dalle ore 09,30 alle ore 20,30

Aperta tutti i giorni – Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 09,30 alle ore 19,30 – Sabato, Domenica e festivi: dalle ore 09,30 alle ore 20,30 Prezzo biglietto: € 12,00 Biglietto intero Weekend e Festivi – € 10,00 Biglietto intero Feriale – € 8,00 Biglietto Ridotto (Under 14, Over 65, Convenzioni varie…) – Gratuito Bambini fino a 8 anni – Biglietti disponibili su TicketOne

€ 12,00 Biglietto intero Weekend e Festivi – € 10,00 Biglietto intero Feriale – € 8,00 Biglietto Ridotto (Under 14, Over 65, Convenzioni varie…) – Gratuito Bambini fino a 8 anni –

