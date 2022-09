Riapre a Napoli la Chiesa del Carminiello a Toledo con una mostra di Bill Viola, il padre della videoarte

Riapre a Napoli la Chiesa del Carminiello a Toledo ai Quartieri Spagnoli, a due passi da piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito, con cinque video-opere dell’artista di valenza internazionale Bill Viola, il padre della videoarte

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, in via Carlo de Cesare 30, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento maiolicato, opera della Bottega di Giuseppe e Donato Massa, mastri riggiolari, noti per aver realizzato il Chiostro Maiolicato di Santa Chiara.

Le opere di Bill Viola all’interno della Chiesa

All’interno della Chiesa ci saranno cinque video-opere di Bill Viola il padre della videoarte e precisamente Earth Martyr, Air Martyr, Fire Martyr e Water Martyr (tutte 2014), derivate dall’installazione video permanente su larga scala Martyrs (Earth, Air, Fire, Water), inaugurata nella Cattedrale di St. Paul a Londra, nel maggio del 2014, e Three Women (2008), parte della serie Trasfigurazioni, dedicate alla riflessione sul passare del tempo e sul processo attraverso il quale si trasforma l’interiorità di una persona.

Le installazioni video di Viola sono ambienti totali che avvolgono lo spettatore in immagini e suoni, utilizzano tecnologie all’avanguardia e si distinguono per la loro precisione e semplicità. Sono esposte in musei e gallerie di tutto il mondo e si trovano in molte collezioni illustri.

La chiesa sarà gestita dall’Asso. Gio. Ca. associazione affidataria della Chiesa del Carminiello a Toledo.

“Bill Viola. Ritorno alla Vita”: prezzi, orari e date

Quando: Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023

Dove: Chiesa del Carminiello a Toledo, in via Carlo de Cesare 30, Napoli

Chiesa del Carminiello a Toledo, in via Carlo de Cesare 30, Napoli Orari: mercoledì – lunedì 10-20 (martedì chisa )

mercoledì – lunedì 10-20 (martedì chisa Prezzo biglietto: Intero: 10€ – Ridotto under 18: 8€ – Free: bambini fino ai 5 anni – disabili

Intero: 10€ – Ridotto under 18: 8€ – Free: bambini fino ai 5 anni – disabili Contatti e informazioni: Bill Viola. Ritorno alla Vita

