Riapre a Napoli lo splendido ex Ospedale della Pace, nel centro storico, con una mostra gratuita

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” a cura del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli, ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace in via Tribunali riaperto per l’occasione a Napoli

Nella spettacolare Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace una mostra gratuita sulla storia della grande tradizione medica napoletana che nei secoli ha consentito alla città di avere ospedali eccellenti e famosi come l’ospedale dell’Annunziata, l’ospedale della Pace e lo straordinario Ospedale degli Incurabile, luoghi incredibile frequentati da clinici illustri come Antonio Cardarelli, il suo allievo Giuseppe Moscati e tanti altri.

La mostra dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” è a cura del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli, che si trova nel Complesso dell’Ospedale degli Incurabili dove esiste la splendida Farmacia Monumentale, bene unico al mondo.

Una mostra sulla grande tradizione medica e sanitaria di Napoli e della Campania

Pianeta Pandemia, curata dal prof. Gennaro Rispoli, direttore del Museo di Arti Sanitarie assieme a Carmen Caccioppoli, ci presenta un interessante nel percorso espositivo tra oltre cento pannelli sulle più note malattie infettive della storia.

Non mancano tanti allestimenti e “pezzi” storici originali tra i quali figurano il becco riempito di erbe aromatiche che serviva a filtrare e purificare l’aria respirata dal medico della peste, battole, sonagli e campanacci che distinguevano i lebbrosi, letti delle corsie ospedaliere di un tempo e tanto altro. Da non perdere la sezione dedicata al napoletano Vincenzo Tiberio scopritore della penicillina trentacinque anni prima di Fleming e la pratica vaccinale anti vaiolo di Edward Jenner.

Una mostra che, accanto alla storia delle grandi malattie contagiose, ci racconta anche la storia dei rimedi, ovvero la storia della ricerca scientifica che ha preso le mosse fondamentalmente all’inizio dell’800.

Un evento che ci consente di riscoprire in un luogo stupendo di Napoli qual è la Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace, riaperto per l’occasione, e che ripercorre la storia della grande tradizione medica napoletana e dei suoi grandi e storici ospedali noti, da secoli, in tutto il mondo.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 081-440647 oppure 333-5718341

