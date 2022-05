Apre al Vomero Mascolo: il panuozzo originale di Gragnano arriva a Napoli

Ph Mascolo Original Panuozzo

Apre a Napoli, al Vomero, un punto di preparazione e vendita del Panuozzo® della famiglia Mascolo che dal 1983 prepara un prodotto di qualità con la formula di preparazione e di cottura segreta e conserva la bontà di un ottimo prodotto pensato per essere presentato a tavola come appena sfornato. Il Panuozzo® della famiglia Mascolo è un marchio registrato

Ha aperto in questi giorni a Napoli, al Vomero, un punto vendita di Mascolo Original, per gustare anche in città l’ottimo e originale Panuozzo di Gragnano.

Mascolo Panuozzo del Vomero si trova nella centralissima Via Merliani, 30 tra via Scarlatti e l’ingresso della villa Floridiana di via Cimarosa ed è attrezzatissimo per il Take Away, il Delivery e il Drive in.

Il nuovo punto vendita di Mascolo Original è il primo a Napoli città ma è stato annunciato un nuovo punto vendita a Piazza Nazionale di prossima apertura. Altri punti originali, oltre a quello di Gragnano, ci sono già a Pozzuoli, a Casalnuovo, e a Torre del Greco ma altri ne apriranno a breve anche fuori regione.

Il panuozzo originale di Giuseppe Mascolo a Napoli al Vomero

Il punto vendita del Vomero fa parte della catena legata a Giuseppe Mascolo, che ha iniziato nella famosa pizzeria in Via Marianna Spagnuolo a Gragnano, dove è stato creato il “panuozzo ®” circa 30 anni fa.

Da allora il Panuozzo ® è stato conosciuto in tutta Italia conservando l’esclusiva ricetta gelosamente custodita dalla famiglia Mascolo fin dal 1983. Oggi il Panuozzo ® è un marchio registrato e di esclusiva proprietà della famiglia Mascolo.

La formula sia di preparazione che di cottura, è ancora segreta e conserva la stessa bontà di allora, di un ottimo prodotto pensato per essere presentato a tavola come appena sfornato.

I Panuozzi originali di Mascolo che troveremo anche al Vomero

il Panuozzo ® viene in genere prodotto da Mascolo in circa venti differenti modi contrassegnati da un gusto eccezionale e da prodotti campani di qualità. Nel menù del locale del Vomero troveremo tante bontà in versione “mezza” o intera tra cui:

Il Panuozzo ® Gragnano – con Pancetta Arrotolata, Fior di Latte

Il Panuozzo ® Special – con Prosciutto Crudo di Parma, Fior di Latte

Il Panuozzo ® Tommaso – con Pancetta Arrotolata, Provola di Agerola, Funghi, Pomodoro, Peperoncino.

Il Panuozzo ® Mitico – con Porchetta di Ariccia, Provola di Agerola, Patate fritte

Il Panuozzo ® Delicato – con Fior di Latte e Prosciutto Cotto.

Il Panuozzo ® Vegetariano – con Mozzarella Fresca, Melanzane arrostite,Rucola e Pomodori secchi.

Il Panuozzo ® Capri – con Fior di Latte – Pomodori cuore di bue, Rucola, Olio Evo.

E tanti altri che troverete sul menù anche sulla pagina facebook.

Mascolo Original Vomero è aperto a pranzo dal lunedì al sabato 12.00 – 15.00 e poi aperto a cena tutte le sere 18.30 – 00.00 – Informazioni e ordinazioni – 081 18780670 (anche Whatsapp)

è aperto a pranzo dal lunedì al sabato 12.00 – 15.00 e poi aperto a cena tutte le sere 18.30 – 00.00 – Mascolo Original Vomero Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.