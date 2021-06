La migliore pizzeria al mondo si trova a Napoli alla Pignasecca

© Pizzeria da Attilio

I maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana hanno eletto la Pizzeria da Attilio dal 1938 in via Pignasecca a Napoli, attualmente guidata dal maestro Attilio Bachetti, come miglior pizzeria al mondo

L’Associazione Verace Pizza Napoletana ha premiato, tra le pizzerie associate provenienti da 51 Nazioni, la pizzeria napoletana da Attilio in via Pignasecca dal 1938, come miglior pizzeria al mondo, assegnando il Best Avpn Pizzeria 2021, un contest internazionale per eleggere le migliori pizzerie dell’anno organizzato dalla storica Associazione napoletana.

La storica pizzeria napoletana è stata la più votata dagli stessi pizzaioli dell’Associazione che sono un migliaio sparsi in tutto il mondo da Napoli al Brasile, dagli Usa a Taiwan.

L’Associazione Verace Pizza Napoletana

L’AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana fu creata a Napoli nel 1984, con il patrocinio della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Napoli dai vecchi maestri pizzaioli napoletani. L’associazione, a fronte del dilagare di grandi catene di fast food e della diffusione ed utilizzo, talvolta improprio, della denominazione “vera pizza napoletana“, decise di costituire un disciplinare e un regolamento attuativo, per la difesa e la valorizzazione della pizza, prodotta e lavorata secondo le antiche tradizioni ed usanze napoletane.

Oggi l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) raccogli quasi un migliaio di pizzerie a Napoli, in Italia e in tutto il Mondo che rispettano il rigido disciplinare e il regolamento attuativo per la difesa e la valorizzazione della vera pizza napoletana.

E i maestri pizzaioli di tutto il mondo hanno riconosciuto alla Pizzeria da Attilio in via Pignasecca a Napoli dal 1938, attualmente guidata dal maestro Attilio Bachetti. il trofeo di Best Avpn Pizzeria-Member Awards, il nuovo titolo della competizione riservato ai pizzaioli affiliati all’Associazione. Una storica pizzeria napoletana che è stata la più votata dagli stessi pizzaioli dell’Avpn che si trovano a Napoli e in tutto il mondo.

La miglior pizzeria secondo gli utenti dei locali

La pizzeria votata dagli utenti che hanno partecipato alla manifestazione è invece all’estero. Il titolo di Best Avpn Pizzeria-Web Awards, compilato in base al voto di oltre 70mila pizza lover sparsi in tutto il mondo ha premiato una pizzeria siberiana Pizzot° del brand ambassador Avpn, di Aniello Beneduce, che ha avuto più di 10.000 preferenze provenienti in parte dalla Russia e in parte da Napoli.

Anche il secondo e terzo posto dei pizza lover va all’estero con in seconda posizione la pizzeria lituana Užupio Picerija di Federico Meschino, pizzaiolo originario di Itri (Latina) che ha la pizzeria a Vilnius, mentre il terzo posto è andato alla pizzeria spagnola Sciantusi della famiglia siciliana Palumbo con sede a Madrid.

Segnatevi gli indirizzi se vi trovate in Siberia, Lituania o in Spagna a Madrid ma, se siete a Napoli vi consigliamo di andare a mangiare una bella pizza alla Pizzeria da Attilio in via Pignasecca sapendo che è stata eletta miglior pizza dai maestri pizzaioli iscritti l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN)

