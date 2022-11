A Napoli tanti spettacoli ed eventi gratuiti per il progetto Extra Moenia. La Città esplosa

© Napoli da Vivere

Isa Danieli, in uno spettacolo di Carlo Faiello, Daniele Sepe, Bruno Persico, Riccardo Canessa e tanti altri bravi artisti nei 10 spettacoli gratuiti per “Extra Moenia. La Città esplosa”. Previsti anche reading e laboratori teatrali e musicali sempre gratuiti tutti in siti di grande interesse storico e culturale della VII Municipalità di Napoli. Continuano gli eventi del grande del progetto Affabulazione del Comune di Napoli in tutti i quartieri della città

Nuovo evento gratuito a Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione, sostenuto dal Comune di Napoli con fondi del Ministero della Cultura. “Extra Moenia. La Città esplosa”, è una bella rassegna a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti che si terrà dal 4 novembre al 3 dicembre 2022 in vari luoghi della VII Municipalità di Napoli.

Previsti 10 spettacoli, dal 4 novembre al 3 dicembre 2022, e poi 1 reading e 2 Laboratori, uno teatrale e l’altro musicale per i giovani, in vari siti di grande interesse storico e culturale della VII Municipalità di Napoli come la Chiesa dell’Immacolata Concezione a Capodichino, la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Chiesa Sant’Antonio di Padova a Carbonelli, Hotel Fiorentina, Hotel Palazzo Argenta, Museo Laboratorio della civiltà contadina “Masseria Luce” e lo storico complesso industriale oggi centro commerciale “La Birreria”.

Tanti importanti artisti coinvolti tra cui Isa Danieli, in uno spettacolo di Carlo Faiello, e poi Daniele Sepe, Bruno Persico, Riccardo Canessa, Gabriella Colecchia, Orchestra Ezio Bossio e Coro Enrico Caruso, il tenore Carlo Celotti, Patrizio Rispo, Cosimo Alberti, Barbara Buonaiuto dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore e tanti altri in una bella rassegna che vede la direzione artistica della violinista Eleonora Amato.

Coinvolti vari siti e luoghi di interesse culturale della VII Municipalità

Previsto anche il coinvolgimento di alcuni alberghi della VII Municipalità, sempre pieni di turisti grazie alla strategica posizione vicina all’aeroporto di Capodichino, dove si svolgeranno i reading curati dall’attore Cosimo Alberti su testi e poesie di Pier Paolo Pasolini e il racconto della storia del territorio con i professori Antonio Esposito ed Emilio Lupo.

E poi nei grandi spazi del complesso commerciale “La Birreria” di Miano ci sarà un incubatore di impresa dedicato ai giovani del quartiere a cui si affianca il progetto «AMI Attività Musicali inclusive», ideato e diretto da Raffaella Ambrosino in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione sul sito ufficiale del Progetto Extra Moenia. La Città esplosa”

Extra Moenia. La Città esplosa – programma degli eventi gratuiti

Concerti

SUBURBAN JAZZ 04/11/2022 ore 19.00 – Masseria Luce e Museo Contadino di San Pietro a Patierno Via Comunale della Luce, 80144 Napoli – Daniele Sepe sax e Bruno Persico pianoforte

IL SOGNO DI BURNEY 05/11/2022 ore 19.00 – Chiesa dell'Immacolata a Capodichino Piazza G. Di Vittorio 32, 80144 Napoli – Raffaella Ambrosino soprano, Patrizio Rispo voce narrante, Ensemble barocco Maria Malibran, Costumi Artemio Cabassi, Regia di Riccardo Canessa

VOCE 'E NOTTE 11/11/2022 ore 19.00 – La Birreria ex complesso industriale – Piazza Madonna dell'Arco, 12, 80145 Napoli – Barbara Buonaiuto dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore

CONCERTO DI NAPOLI 12/11/2022 ore 19.00 – Sant'Antonio di Padova a Carbonelli Corso Secondigliano, 479, 80144 Napoli – Orchestra da Camera di Napoli Direttore Enzo Amato, Cosimo Alberti voce recitante

ROSA E SPINE 18/11/2022 ore 19.00 – Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano Via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, 98, 80144 Napoli – di Carlo Faiello con Isa Danieli coreografie Antonello Tudisco

L' AMORE ALL'ETA' DEL REGNO 19/11/2022 ore 19.00 – Chiesa dell'Immacolata a Capodichino Piazza G. Di Vittorio 32, 80144 Napoli – Orchestra da Camera di Napoli, Raffaella Ambrosino soprano, Gabriella Colecchia mezzosoprano, Direttore Enzo Amato, coreografie Irma Cardano

ROMANTICI 25/11/2022 ore 19.00 – Sant'Antonio di Padova a Carbonelli – Corso Secondigliano, 479, 80144 Napoli – Eleonora Amato violino, Stefano Innamorati pianoforte

DONIZETTI AMORE E MORTE 26/11/2022 ore 19.00 – Napule comm'era – Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano Via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, 98, 80144 Napoli Gabriella Colecchia mezzosoprano, Gianni Gambardella pianoforte, Giovanni Allocca voce recitante, Regia di Antonio Mocciola

AMI Attività musicali inclusive 02/12/2022 ore 19.00 – Masseria Luce e Museo Contadino di San Pietro a Patierno Via Comunale della Luce, 80144 Napoli – Orchestra Ezio Bossio e Coro Enrico Caruso, Direzione Raffaella Ambrosino con la partecipazione del giovane tenore Carlo Celotti

ARCHINFESTA aspettando il Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano 03/12/2022 ore 19.00 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano – Via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, 98, 80144 Napoli – ARCHINFESTA aspettando il Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano Mario Dell'Angelo violino, Antonella Forino violino, Antonio Colonna violoncello, Lilli Carafa clavicembalo, coreografie Irma Cardano.

Reading

POESIA IN FORMA DI ROSA 5 e 19 nov. 2022 ore 18.00 – Hotel Fiorentina Corso Secondigliano, 551, 80144 Napoli – Reading di poesie di Pier Palo Pasolini con Cosimo Alberti – Storia del Territorio raccontata dai professori Emilio Lupo e Antonio Esposito

POESIA IN FORMA DI ROSA 12 e 26 novembre 2022 alle ore 18 – Hotel Argenta Corso Secondigliano, 519, 80144 Napoli – Reading di poesie di Pier Palo Pasolini con Cosimo Alberti – Storia del Territorio raccontata dai professori Emilio Lupo e Antonio Esposito

Laboratori

Nella Masseria Luce e Museo Contadino di San Pietro a Patierno si terranno per i Laboratori Teatrali e Musicali. La masseria è in ia Comunale della Luce, 80144 Napoli. Incontro settimanale tutti i sabati del mese di novembre 5 – 12 – 19 – 26 a.a. 2022 dalle ore 15.00. Le attività Laboratoriali saranno due:

Laboratorio Teatrale condotto da Cosimo Alberti e da Gabriella Colecchia. Sarà articolato in quattro incontri in cui i giovani del quartiere e altri partecipanti, dovranno confrontarsi con la possibilità di realizzare un piccolo pezzo teatrale a fine corso nell’ambito della rassegna da noi proposta. In partricolare ( Cosimo Alberti: Recitazione tecnica base in cui si affronteranno tutti i fondamentali di recitazione per il teatro, per il cinema, per la televisione. Gabriella Colecchia : Teorie e tecniche dell’interpretazione scenica e consapevolezza corporea)

Laboratorio Musicale condotto da Raffaella Ambrosino soprano da Eleonora Amato per il Violino e la Musica d'insieme e da Stefano Innamorati per il pianoforte e le Tastiere e Marco Sannini per gli strumenti a fiato.Avrà come scopo quello di selezionare giovani cantanti e musicisti per entrare a far parte dell'Orchestra Parasinfonica Ezio Bosso e nel Coro giovanile Enrico Caruso. Questo Laboratorio rientra nel progetto AMI Attività Musicali Inclusive. La partecipazione dell'Orchestra Ezio Bosso e del Coro Enrico Caruso saranno finalizzate all'inclusione culturale e sociale dei giovani del quartiere. I docenti coinvolti nei suddetti laboratori, sono tra i maggiori esperti nelle loro specifiche discipline sul territorio nazionale.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione sul sito ufficiale del Progetto Extra Moenia. La Città esplosa”

Programma di dettaglio su Progetto Extra Moenia. La Città esplosa”

