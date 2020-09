FriggiPizzeria: Pizza a Portafoglio e Fritti Napoletani a Via Toledo

Via Toledo, Pizza a Portafoglio, Fritti e lo struscio è servito!

Nel ventre di via Toledo da luglio 2020 la pizza a portafoglio viene rivisitata in chiave gourmet. Strada antica dove i Napoletani e i turisti fanno lo struscio! Strusciando strusciando, a pranzo e cena, ma anche per un breve break, la Margherita regna sovrana ma con vicino un menù che cambia in base alla stagionalità dei prodotti. Ecco FriggiPizzeria Toledo!

Cosa c’è di più napoletano che mangiare una pizza a portafoglio piegata in 4 come vuole la tradizione. Per i più sofisticati abbiamo il taglio in 4 spicchi….Naturalmente è doveroso aggiungere anche la pizza fritta, e che pizza: oltre alla classica, le più richieste sono la Filippo IV (salsiccia, friarielli e provola) e la Carlo VII in collaborazione con Mario Tortora (polpettine selezione Tortora, ricotta, melanzane a funghetto e provola).

Mangiare comodamente seduti al banco o camminando in una strada ricca di storia, arte e cultura, è un’esperienza che fa parte dell’essere napoletano, e quando viene fatta anche dai turisti o magari quando ci porti un tuo amico che viene da fuori la loro espressione rende al meglio lo stupore misto alla meraviglia di cotanta sublime bontà.

Non è finita qui! Ovviamente… E i fritti? Non ce li siamo dimenticati, anzi… ed ecco la leggenda del Cuoppo misto di fritturine, street food napoletano insieme alla pizza a portafoglio. Frittatine, montanare, calzoni ripieni, crocchè, panzerotti, pall e’ riso e tante delizie dalle calorie buone. Mangiare il Cuoppo è fare un viaggio nella nostra infanzia, insieme ai genitori, odori e aromi impregnati nel profondo dei ricordi. Ogni morso è un tuffo nel passato. Ma FriggiPizzeria Toledo ti aspetta oggi per rivivere la tradizione in un luogo dove la cultura Napoletana ha preso forma,

Info e contatti