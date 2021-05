La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

Una piramide oleografica tutta made in Napoli è visibile al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un’installazione particolare, uno straordinario ologramma di una sirena che interpreta canzoni classiche napoletane in versioni diverse e multilingue

Riaperto al pubblico il MANN il Museo Archeologico di Napoli con tutta la sua straordinaria collezione e le sue grandi mostre come quella sui Gladiatori. Ma al piano -1, all’interno della sezione dedicata al porto antico della città di Napoli, c’è anche qualcos’altro da non perdere. Parliamo della piramide olografica della Sirena Digitale e l’incantevole scultura “Siren-a-Terra”.

La Sirena Digitale è un prototipo olografico di un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, interpreta il repertorio della canzone classica napoletana in versioni multilingue.

Chi arriva al MANN tra gli straordinari reperti antichi della nostra terra, ascolterà il canto della Sirena Digitale, che propone diverse interpretazioni dei classici della canzone napoletana, che potranno essere ascoltati in lingua originale, in inglese e in cinese mandarino.

La Sirena Digitale canta i classici della canzone napoletana

L’ologramma della Sirena Digitale interpreta due brani del repertorio classico della canzone napoletana “Malafemmena” con testo e musica di Antonio de Curtis (Totò) e “Reginella” con testi e musica di Libero Bovio, Gaetano Lama.

Due brani che sono ascoltabili in versione classica, piano e voce, e in versioni pop-rock, in lingua inglese, cinese e napoletano. La Sirena Digitale è disponibile ovunque, scaricando l’App Sirena digitale per smartphone e tablet

Un progetto napoletano ospitato al MANN

La Sirena Digitale è un nuovo progetto che vuole individuare nuove modalità digitali e interattive di promozione e fruizione internazionale del patrimonio culturale, artistico e musicale partenopeo, tra tradizione e innovazione.

Un progetto Made in Napoli promosso dall’Università Federico II di Napoli che vede la partecipazione dell’Accademia delle Belle Arti, del Centro di Produzione Rai, dell’archivio Storico della Canzone Napoletana della RAI e dell’ ICAR-CNR.

La sirena digitale al Mann

