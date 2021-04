La grande mostra “Gladiatori” riapre il MANN il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte alla grande il MANN di Napoli presentando, finalmente in presenza, una grande mostra sui Gladiatori con oltre 160 straordinari reperti d’epoca

Da mercoledì 28 aprile 2021 riapre il MANN il grande il Museo Archeologico Nazionale che resterà aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30 e con la chiusura il martedì per riposo settimanale. Per questo primo periodo, come tutti i musei nei giorni di sabato, domenica e festivi, l’accesso sarà consentito solo con la prenotazione.

Saranno naturalmente in vigore tutte le misure di sicurezza per il pubblico e i lavoratori con misurazione temperatura, obbligo sempre della mascherina e del distanziamento e rispetto delle misure di sicurezza previste.

La grande Mostra Gladiatori nel Salone della Meridiana del MANN

Al Mann sarà possibile vedere finalmente in presenza la grande mostra “Gladiatori”, allestita e presentata durante le chiusure che ci permetterà di ammirare oltre centosessanta reperti d’epoca nel Salone della Meridiana in sei sezioni.

Disponibile al Museo Archeologico Nazionale anche la mostra “Lucy. Sogno di un’evoluzione” del “Michelangelo del Fumetto”, Tanino Liberatore: l’allestimento, promosso in rete con COMICON è visitabile nella Sezione Preistoria e Protostoria del Museo per raccontare, con disegni e schizzi, le lontanissime radici dell’umanità.

Biglietti d’ingresso al MANN di Napoli

Il biglietto intero di ingresso al MANN costerà 10 euro (ridotto: 8 euro; giovani tra i 18 ed i 25 anni non compiuti: 2 euro); la card Openmann, che consente ingressi illimitati al Museo per 365 giorni dalla data di prima attivazione, avrà il prezzo di 15 euro per adulto, 30 per coppie (due adulti over 25 anni), 5 per Academy (studenti ed iscritti alle scuole di specializzazione senza limiti di età).

Prenotazioni tramite i siti web Tiqets.com, coopculture.it, museoarcheologiconapoli.it.

Foto Facebook Museo Archeologico di Napoli – Maggiori informazioni – MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli

