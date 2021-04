Comicon 2021 a Napoli: tutte le novità per quest’anno e per l’edizione 2022

Non si terrà l’edizione di Comicon Napoli per quest’anno ma ci saranno alcune iniziative online da non perdere. Nel frattempo sono state rese note le date della prossima edizione, quella del 2022

Purtroppo per quest’anno non si potrà tenere in presenza l’attesa edizione di Comicon Napoli, la grande mostra internazionale del Fumetto che richiamava in città centinaia di migliaia di appassionati. Ma al momento ci sono delle novità per la prossima edizione, quella del 2022, e la definizione di alcune iniziative online da non perdere.

Nei prossimi mesi ci saranno infatti una nuova videorubrica PopRadar, poi l’evento da record Role Play June e le competizioni della K-Pop Dance Fight Fest, e non mancherà anche l’originale “Torneo delle mazzate”.

Alle riapertura non mancheranno anche, in presenza, tante mostre e incontri con l’evento Comicon Extra. Vediamole tutte.

I prossimi eventi del Comicon Napoli 2021 online

In attesa di COMICON 2022 sono stati annunciati i seguenti eventi online:

21 aprile – riparte “PopRadar”, con una nuova stagione condotta dalla instagrammer Petunia Ollister. Informazioni PopRadar,

con una nuova stagione condotta dalla instagrammer Informazioni 1 e 2 maggio – si terrà “Comicon Day Live Online ”, una doppia giornata di eventi online nel tradizionale periodo di Comicon

– ”, una doppia giornata di eventi online nel tradizionale periodo di Comicon da luglio fino a fine anno, ci sarà anche un nuovo programma di mostre ed eventi per “Comicon Extra” Comicon Extra.

Annunciato anche un probabile evento a luglio dal vivo all’aperto se la situazione sanitaria e le restrizioni per l’emergenza lo permetteranno. Un evento aperto al pubblico, nei limiti consentiti, e a cui potranno partecipare gratuitamente i Comiconiani che hanno conservato l’abbonamento 2020 (che sarà valido anche per il 2022). Sul sito del COMICON Napoli ci saranno novità e istruzioni.

La prossima edizione del Comicon Napoli 2022

Annunciate al momento le date del prossimo COMICON, infatti, l’edizione 2022 si terrà dal 22 al 25 aprile 2022 per la ventiduesima edizione.

Maggiori informazioni – Comicon Napoli

