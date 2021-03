La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande mostra al Mann di Napoli con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. Da non perdere la presentazione online della mostra “Gladiatori” che si svolgerà mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 11 in diretta Facebook.

Una grande e importante mostra dal titolo “Gladiatori” sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli dalla riapertura del Museo sino al 6 gennaio 2022. L’anteprima digitale della mostra si terrà mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 11 in diretta sui canali social del museo.

“Gladiatori” ci consentirà di ammirare ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana del MANN che descrivono un viaggio in sei sezioni:

Dal funerale degli eroi al duello per i defunti;

Le armi dei Gladiatori;

Dalla caccia mitica alle venationes;

Vita da Gladiatori;

Gli Anfiteatri della Campania;

I Gladiatori “da per tutto”.

Storia e tecnologia nella mostra “Gladiatori”

Ci sarà poi una “settima sezione” tecnologica intitolata “Gladiatorimania” ospitata nel Braccio Nuovo del Museo, che sarà un importante strumento didattico e divulgativo per rendere accessibili i diversi temi della mostra.

In particolare nella parte interattiva di “Gladiatorimania” verranno anche narrate l’importanza degli antichi spettacoli in tutte le aree dell’Impero Romano ed in particolare presso gli Anfiteatri della Campania.

Tra le partnership prestigiose della mostra sui “Gladiatori” ci sarà anche quella con il Parco Archeologico del Colosseo, e con il Parco Archeologico di Pompei in particolare per la realizzazione di itinerari espositivi sui legami tra l’antica città vesuviana e gli Egizi, i Greci, gli Etruschi e Roma. La mostra “Gladiatori” è stata promossa con il sostegno della Regione Campania e avrà approfondimenti ad hoc nell’Ecosistema Digitale per la Cultura della Regione Campania.

