Gli occhi di San Gennaro, l’opera d’arte di Lello Esposito esposta all’ospedale Cotugno

Una grande e straordinaria opera d’arte di Lello Esposito è stata installata dall’artista all’Ospedale Cotugno di Napoli con lo sguardo rivolto verso il nosocomio. Rimarrà li finchè non sarà dimesso l’ultimo paziente di questo allarme sanitario.

La grande opera d’arte di Lello Esposito “Gli occhi di San Gennaro” è stata posizionata il 16 aprile 2020 nel piazzale dell’Ospedale Cotugno di Napoli con lo sguardo rivolto verso l’ospedale e l’ingresso del pronto soccorso.

Per scelta dell’artista napoletano il grande busto rimarrà davanti al Cotugno fino a quando non sarà dimesso l’ultimo paziente ricoverato in Ospedale per questa particolare situazione sanitaria.

Gli occhi di San Gennaro è un grande busto in bronzo con base in acciaio corten di oltre 4 metri che pesa più di due tonnellate, realizzata dall’artista Lello Esposito, e si trovava nell’atelier dell’artista in piazza San Domenico Maggiore.

Gli occhi di San Gennaro”, bronzo, 2005. la più grande scultura al mondo di San Gennaro. Facebook Lello Esposito Scuderie Sansevero

La scultura gli Occhi di San Gennaro, rivolta verso l’Ospedale, vuole essere uno sguardo benevolo verso i ricoverati ed un ringraziamento a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea in questa battaglia.

Lello Esposito, un grande artista napoletano

Gli occhi di San Gennaro nell’atelier di Lello Esposito

Lello Esposito è il bravo scultore e pittore napoletano che da oltre trent’anni pone al centro della sua ricerca il rapporto tra arte contemporanea e tradizione. Quest’anno abbiamo potuto ammirare tra Piazza dei Martiri e Chiaia, le sue luminarie natalizie: le “Luci d’artista” firmate da Lello Esposito.

Suo il busto di San Gennaro nei vicoli dei Decumani di Napoli, ammirato e fotografato dai tantissi turisti che visitano il centro storico e tante mostre in città e all’estero in tante occasioni.