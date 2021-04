Le riaperture dei Musei in Campania con il MANN, Villa Pignatelli e poi gli scavi di Ercolano e dei Campi Flegrei

Continuano le riaperture dei grandi siti museali a Napoli e in Campania e dopo le riaperture di lunedì e martedì negli altri giorni della settimana riapriranno altri straordinari musei come il Museo Nazionale e quello di Pignatelli a Napoli e poi Il Parco Archeologico di Ercolano e quello dei Campi Flegrei e tanti altri

Riparte la Cultura a Napoli e in Campania. Da lunedì 26 aprile 2021 sono iniziate le riaperture di tanti musei e luoghi di cultura in tutta la regione. Vi abbiamo già parlato delle riaperture di Lunedì 26 e martedì 27 aprile 2021 con la Reggia di Caserta, gli straordinari Parchi Archeologici di Pompei e Paestum e poi a Napoli il Museo di San Martino, quello di Capodimonte e Palazzo Reale e tanti altri in Campania. Di seguito il piano di tutte le riaperture previste in settimana dei principali luoghi di cultura regionale fino a sabato 1 maggio 2021.

In tutti i musei saranno applicate norme di sicurezza a tutela dei visitatori e del personale. Ai visitatori sarà misurata la temperatura e sarà obbligatorio indossare sempre, anche all’aperto la mascherina, mantenere il distanziamento e rispettare le misure previste.

I Musei e siti archeologici saranno aperti ai visitatori dal lunedì al venerdì, mentre nei fine settimana e nei giorni festivi sarà consentito l’accesso su prenotazione.

Il piano giornaliero di riaperture fino a sabato 1 maggio 2021

Lunedi 26 aprile 2021

Castel Sant’Elmo

Certosa di San Martino

Reggia di Caserta (limitatamente a Parco reale e Giardino Inglese)

Museo archeologico di Eboli

Teatro romano di Benevento

Dogana dei Grani di Atripalda

Parco Archeologico di Paestum e Velia

Martedi 27 aprile 2021

Mercoledi 28 aprile 2021

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Museo Pignatelli a Napoli

Museo del Novecento a Napoli

Museo Duca di Martina a Napoli

Museo archeologico di Teano

Museo archeologico di Maddaloni

Parco Archeologico Campi Flegrei (Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, Parco Archeologico di Cuma, Museo Archeologico Castello di Baia, Terme di Baia, Parco Sommerso di Baia)

Giovedi 29 aprile 2021

Certosa di San Lorenzo a Padula

Venerdi 30 aprile

Parco Archeologico Ercolano

Sabato 1 maggio

Reggia di Caserta apertura degli Appartamenti reali (lunedì 26 aveva riaperto il Parco reale e il Giardino Inglese)

Ricordiamo che i Musei e siti archeologici saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì e poi nei fine settimana e nei giorni festivi con ingresso solo su prenotazione.

Per maggiori informazioni consultare i siti e le piattaforme social dei singoli musei

