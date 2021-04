Riapre il Parco Archeologico di Pompei: le zone visitabili da martedì 27 aprile 2021

Riapre ai visitatori il grande Parco Archeologico di Pompei, il complesso archeologico più famoso al mondo, con ingresso dal varco di Piazza Anfiteatro e di Piazza Esedra seguendo un percorso segnalato ma con tante domus e bellissimi monumenti da vedere

Da Martedì 27 aprile 2021 riaprirà ai visitatori in Campania il grande Parco Archeologico di Pompei che rimarrà aperto alle visite dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 19:00 con ultimo ingresso 17:30, con giorno di chiusura il lunedì fino al 7 giugno 2021.

Per questa fase iniziale l’accesso e l’uscita per l’area archeologica di Pompei saranno consentiti solo dal varco di Piazza Anfiteatro e di Piazza Esedra e la visita dovrà seguire un percorso segnalato all’interno del sito e sull’app di supporto My Pompeii per motivi di sicurezza.

Acquisto biglietti per l’accesso al Parco Archeologico e sicurezza visite

Il biglietto di ingresso al sito sarà acquistabile sul sito Ticketone.it, unico rivenditore online autorizzato o presso le biglietterie di Piazza Anfiteatro e di Piazza Esedra e consentirà l’ingresso al sito sia da Piazza Anfiteatro sia dal varco di Piazza Esedra.

Il sabato e la domenica la prenotazione per l’ingresso sarà possibile solo con acquisto on line sul sito Ticketone.it, da effettuarsi il giorno precedente. Il visitatore potrà scegliere la fascia oraria di ingresso, prevista ogni 15 minuti per un massimo di 500 persone, fino alle ore 13,00. Dopo le ore 13,00 l’ingresso consentito è per un massimo 300 persone per turno.

I biglietti sono disponibili online: acquista i biglietti online su Ticketone

Ai visitatori sarà misurata la temperatura ed è obbligatoria sempre la mascherina, mantenere il distanziamento e rispettare le misure di sicurezza previste.

Le zone di Pompei visitabili

Nel Parco Archeologico si dovrà seguire un percorso obbligato ma si potrà accedere a molte delle domus e dei monumenti. In particolare al momento sono visitabili i seguenti monumenti lungo il percorso di visita che comprende anche la mostra “Venustas. Grazia e Bellezza a Pompei”.

L’elenco completo degli edifici visitabili è consultabile al seguente link

Scavi di Pompei: biglietti per le visite, prezzi, orari e date

In sintesi di seguito tutte le informazioni necessarie per visitare il Parco Archeologico di Pompei, in particolare come acquistare i tickets online e gli orari di visita.

Pompei presenta sempre tante novità dopo tanti secoli

Gli scavi di Pompei presentano sempre tante novità: di seguito le ultime scoperte e le notizie da conoscere dal sito più bello del mondo.

Leggi la nostra Guida: Parco Archeologico di Pompei – tutto quello che c’è da sapere

