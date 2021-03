Restaurato a Pompei un grande affresco nella Casa dei Ceii

Riprende vita la grande pittura che orna la parete di fondo del giardino della Casa dei Ceii

E’ stato concluso in questi giorni nel Parco Archeologico di Pompei il restauro di un grande affresco che si trova nel giardino della Casa dei Ceii restituendoci una grande e bella pittura dai colori vivaci. L’affresco si trova la parete di fondo del giardino della casa, e raffigura una scena di caccia con animali selvatici, presentando anche delle particolari scene di paesaggi egittizzanti, con Pigmei e animali del Delta del Nilo, raffigurati sulle pareti laterali.

Una raffigurazione che si trovava spesso sui muri perimetrali dei giardini pompeiani, realizzate per farli sembrare più grandi e creare suggestioni particolari. Nella casa dei Ceii il tema delle pitture indicava anche un interesse specifico che padrone di casa manifestava per il mondo egizio e per il culto di Iside, che sembra, fosse molto diffuso in quei tempi a Pompei.

La Casa dei Ceii, la domus di Lucius Ceius Secundus

La Casa dei Ceii fu ritrovata tra il 1913 e il 1914 ed è una delle poche domus di età tardo-sannitica (II sec. a.C.) che apparteneva probabilmente al magistrato Lucius Ceius Secundus. Una domus imponente e severa con al centro dell’atrio tetrastilo una vasca dell’impluvio, realizzata con frammenti di anfore posti di taglio.

La domus è stata oggetto di recenti interventi di riqualificazione e manutenzione che l’hanno salvata dal degrado.

L’intervento per recuperare lo stupendo affresco

La mancanza di manutenzione negli anni aveva causato un degrado dei dipinti e degli affreschi, in particolar modo nelle parti basse dove c’è più umidità. Il complesso restauro ha restituito, anche grazie all’utilizzo del laser e di ritocchi, tutta la bellezza dei dipinti, in particolar modo quelli con le decorazioni botaniche.

Ora gli ambienti sono stati chiusi per evitare ulteriori infiltrazioni di acqua dovuta a piogge e l’area è stata preservata adeguatamente.

La casa sarà poi visitabile alla riapertura ed è stato anche riproposto parte dell’allestimento originario.

