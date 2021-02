Uno straordinario carro da parata ritrovato a Pompei negli scavi a Civita Giuliana

Un importate scoperta a Pompei: è stato ritrovato un carro da parata integro usato nelle cerimonie di lusso, come le moderne auto costose usate per i matrimoni. Un pezzo unico in Italia trovato negli scavi a Civita Giuliana, la villa che ha già restituito pochi mesi fa i corpi di due uomini e di alcuni cavalli.

Un’eccezionale scoperta è stata effettuata in queste ore a Pompei negli scavi in corso della villa di Civita Giuliana. È infatti stato ritrovato uno straordinario carro da parata, che veniva probabilmente utilizzato per delle cerimonie di nozze dell’aristocrazia locale. Un grande carro cerimoniale a quattro ruote, con i suoi elementi in ferro, le bellissime decorazioni in bronzo e stagno, i resti del legno mineralizzati.

Un esemplare unico, mai ritrovato prima in Italia, che potrebbe essere un Pilentum, cioè un carro cerimoniale, un veicolo usato solo dalle élites romane per importanti cerimonie. Il carro è dipinto di rosso e riporta alcune decorazioni a tema erotico, molto raffinate e complesse, in stagno e bronzo. Sul carro sono state ritrovate addirittura tracce dei cuscini, e delle funi usate per reggere le composizioni di fiori.

Un carro unico in Italia e di cui esistono solo alcuni ritrovati in Grecia

Un esemplare del genere non era mai stato ritrovato in Italia, infatti ne sono stati ritrovati solo alcuni in una tomba nella Grecia settentrionale, in Tracia nella odierna Bulgaria. Ed uno di questi carri greci somiglia molto a quello ritrovato in queste ore a Pompei ma non contiene nessuna decorazione.

Alcuni testi antichi riportano questi antichi carri cerimoniali e venivano descritti come dipinti in azzurro o in rosso, come quello ritrovato a Pompei. Un pezzo unico in Italia trovato negli scavi a Civita Giuliana, la villa che ha già restituito pochi mesi fa i corpi di due uomini e di alcuni cavalli. Una scoperta importantissima di enorme importanza per la conoscenza del mondo antico.

Scavi di Pompei: biglietti per le visite, prezzi, orari e date

In sintesi di seguito tutte le informazioni necessarie per visitare il Parco Archeologico di Pompei. Troverete in particolare indicazioni per acquistare i tickets online e gli orari di visita.

Maggiori informazioni – Parco Archeologico di Pompei

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata